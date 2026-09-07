Muere el montañero y trialeta navarro Bixente Igarzabal en un accidente en Los Alpes

El deportista es conocido por sus hitos deportivos y fue reconocido por el Ayuntamiento de Lesaka con el txupinazo en 2018

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La localidad navarra de Lesaka amanece este lunes consternada por el accidente mortal de montaña sufrido en los Alpes por el deportista local Bixente Igarzabal, conocido por sus hitos deportivos y que fue reconocido por el Ayuntamiento de su localidad al encargarle el lanzamiento del txupinazo en 2018.

Lo ha señalado a EFE el alcalde de Lesaka, Ladis Satrustegi, quien ha confirmado el fallecimiento de este reconocido montañero y triatleta, al sufrir una caída cuando se encontraba en los Alpes junto a otras personas.

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Tras conocer la noticia, el Ayuntamiento contactó con la familia para mostrar su pesar y ponerse a su disposición para ayudar en los trámites en los que pudiera ser útil, ha confirmado el alcalde.

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"Aunque ya no era tan joven -53 años-, era una persona a la que no le tocaba", ha lamentado Satrustegi, quien ha recordado que el fallecido "era conocido principalmente por sus hitos y marcas deportivas. Era muy disciplinado, muy aplicado en el deporte", que practicó en numerosas modalidades como baloncesto, sokatira, carreras a pie y montañismo, y destacó también en triatlón, ya que sumó varios Ironman.

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"Era una persona que, junto a él, movía gente. Siempre hacía salidas al monte con unos y con otros, escaladas" y otras actividades deportivas, por cuyos logros el consistorio le reconoció en 2018 al encargarle el honor de lanzar el txupinazo.