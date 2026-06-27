El siniestro sucedió en la Avenida Santa Rita, ubicada en el barrio Retiro de Volta Redonda

Muere en una accidente una influencer de 25 años y su padre fallece también al ver los restos de su motocicleta siniestrada

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Anna Clara de Souza Rocha, más conocida como Anna Clara Rocha, ha muerto a los 27 años tras sufrir un accidente de coche. Los hechos han ocurrido en el municipio de Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro. Según informa 'Hola!', la noticia ha causado una gran conmoción entre su familia y los miles de seguidores que tenía la joven.

El accidente ocurrió el pasado domingo 21 de junio de 2026 a las 14:10 horas, según los informes oficiales de la Policía Militar y el Cuerpo de Bomberos de la región. El siniestro sucedió en la Avenida Santa Rita, ubicada en el barrio Retiro de Volta Redonda.

Su coche impactó de forma violenta contra un poste y volcó en la calzada

Anna Clara conducía un Fiat Mobi de color blanco, cuando por causas que todavía se desconocen y se encuentran bajo investigación judicial, perdió el control del vehículo. El coche impactó de forma violenta contra un poste y terminó volcando sobre la calzada.

Los equipos de emergencia lograron rescatar a la joven de entre los restos del coche aún con vida pero en estado crítico. Fue trasladada de urgencia en ambulancia al Hospital São João Batista. Pero las graves heridas que sufrió durante el impacto le provocaron la muerte pocas horas después de estar ingresada en el centro hospitalario.

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La zona donde ocurrió el accidente fue aislado para que los peritos de la Policía Civil realizasen los análisis necesarios y de esta forma aclaren lo ocurrido en el siniestro.

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Anna Clara, una figura clave del marketing digital y del mundo empresarial

Anna Clara de Souza Rocha era una figura clave del marketing digital y del mundo empresarial de su país. Contaba con más de 32.000 seguidores y utilizaba sus redes sociales para enfocarse en la educación y crecimiento profesional de otras personas. La influencer diseñaba cursos especializados, clases en directo y programas de mentoría orientados a ayudar a mujeres a emprender en el mundo digital.

"Ayudo a mujeres que desean ganarse la vida con las redes sociales a alcanzar la libertad y la independencia financiera, creativa y profesional", explicaba ella misma en sus redes sociales. Ella enseñaba estrategias de venta en línea y creación de contenido de valor, posicionamiento de marca en entorno digitales y técnicas de comunicación efectiva y oratoria. "Mi propósito es demostrarles que es posible crecer, vivir bien y ser valoradas siendo ellas mismas" detallaba.

Muchos la definían como una mujer con mucha carisma, disciplina y una vocación casi natural para impulsar proyectos ajenos. Sus perfiles oficiales se han inundado de mensajes de dolor y condolencias a su entorno.