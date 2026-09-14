Alberto Rosa 14 SEP 2026 - 19:16h.

La presidenta de México ha asegurado que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene el contacto con el Consulado de España

El perfil de Claudia Tacoronte, asesinada en México: una estudiante de Educación Infantil apasionada por la naturaleza y los viajes con amigas

Compartir







La presidenta de México Claudia Sheinbaum, ha informado este lunes que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) mantiene comunicación con el Consulado de España tras el asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera.

La chica de 21 años se encontraba en el estado de Morelos como parte de un intercambio académico. La Fiscalía estatal investiga el crimen como un posible caso de violencia de género.

Tras lamentar el crimen, la presidenta mexicana ha señalado que, además de la Cancillería, en el seguimiento participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado de Morelos. “Está en contacto ya la Secretaría de Relaciones Exteriores por este lamentable homicidio”, señaló la mandataria.

PUEDE INTERESARTE Así era la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal a la que acudió Claudia, la joven española de 21 años asesinada en México

Claudia Tacoronte estudiaba cuarto de Educación Infantil y había decidido empezar el curso haciendo un intercambio en México. En Granada ha habido minuto de silencio y homenajes en el campus de la ciudad andaluza. El caso se investiga como un feminicidio conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La joven corrió a refugiarse en una Casa de la Cultura de Cuatla el sábado noche cuando, según testigos, la habían atacado con un arma blanca y los paramédicos que la atendieron allí no pudieron salvarle la vida.

Las autoridades mexicanas investigan si fue objetivo de un robo, aunque tampoco descartan un posible caso de violencia de género. "Estamos en las pesquisas, la fiscalía especializada en el delito de feminicidio está interviniendo", ha señalado Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general del Estado Mexicano de Morelos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tanto la gobernadora del estado de Morelos como la universidad, donde la joven cursaba un intercambio, han expresado en comunicados su indignación y pesar a la familia. Condolencias también del gobierno español comprometido a aclarar lo ocurrido. Pero el duelo era hoy profundo entre sus compañeros de la joven en la Universidad de Granada, donde Claudia estudiaba cuarto de Educación Infantil. Allí han rendido homenaje a la joven con un minuto de silencio. También en el barrio cerca de Las Palmas del que era oriunda, donde han lamentado esta triste pérdida con tan solo 21 años.