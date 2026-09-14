Gonzalo Barquilla 14 SEP 2026 - 19:48h.

La muerte de Claudia Tacoronte eleva a cuatro las alumnas de la UAEM que han muerto de forma violenta en 2026

El perfil de Claudia Tacoronte: una estudiante de Educación Infantil apasionada por la naturaleza y los viajes con amigas

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La muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española de 21 años asesinada el sábado en Cuautla durante su intercambio universitario en México, no es un caso aislado para la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Su asesinato se produce después de que otras tres alumnas vinculadas a esta institución fueran asesinadas o localizadas sin vida durante los primeros meses de 2026.

Los casos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón sacudieron a la universidad antes de que la muerte de Claudia volviera a poner el foco sobre la seguridad de las estudiantes en Morelos.

Los dos primeros fueron investigados como feminicidios y provocaron protestas, tomas de instalaciones y un paro estudiantil que se prolongó durante semanas. A estos casos se suma ahora el de Claudia, cuya muerte está siendo investigada bajo el protocolo de feminicidio, aunque entre las primeras líneas manejadas figura también la posibilidad de un asalto.

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Tres estudiantes asesinadas o halladas sin vida en la UAEM este año

El asesinato de Claudia Tacoronte se suma a otros tres casos que ya habían sacudido este año a la comunidad de la UAEM. Kimberly, de 18 años y estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, desapareció el 20 de febrero y fue localizada sin vida el 2 de marzo en una zona boscosa de Cuernavaca. La Fiscalía investigó el caso como feminicidio y un estudiante de la propia UAEM fue detenido por su presunta participación en los hechos.

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Tres días después de localizar a Kimberly, el 5 de marzo, Karol Toledo Gómez, también de 18 años, fue localizada sin vida en Coatetelco tras haber desaparecido el 2 de marzo. Su muerte también fue investigada como feminicidio y la Fiscalía descartó que ambos casos estuvieran relacionados.

El tercer caso fue el de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta de la UAEM. Desapareció el 24 de mayo en Yautepec y fue localizada sin vida nueve días después. A diferencia de los casos de Kimberly y Karol, en las informaciones difundidas entonces no constaba una clasificación definitiva de su muerte como feminicidio. La sucesión de casos provocó una crisis dentro de la universidad y llevó a los estudiantes a reclamar mayores garantías de seguridad y medidas contra la violencia de género.

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El feminicidio de Andrea Maylin y una región marcada por la violencia

La preocupación por la seguridad de las mujeres en Morelos trasciende a la comunidad universitaria. En 2025, Andrea Maylin Chino Ramos, de 22 años, fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida. La investigación señaló a su pareja, Ricardo 'N', como probable responsable del feminicidio. El hombre permaneció prófugo durante más de un año hasta que fue detenido el pasado 11 de septiembre en Puebla en una operación coordinada entre autoridades federales y estatales, recogen fuentes como 'Milenio'.

El caso de Andrea ha vuelto a la actualidad prácticamente al mismo tiempo que el asesinato de Claudia. La detención de Ricardo 'N' se produjo apenas unas horas antes del crimen de la estudiante española y después de que sus padres fueran también detenidos y procesados por presuntamente ayudarle a evadir la justicia. Las autoridades mexicanas mantienen ahora abierto el procedimiento contra el sospechoso por su presunta responsabilidad en el feminicidio.

A este contexto se suma la situación de Cuautla, donde el Gobierno federal ha reforzado la seguridad con el Plan Cuautla para combatir homicidios y extorsiones. El municipio está además bajo la lupa por las investigaciones sobre sus responsables públicos: el alcalde Jesús Corona Damián fue detenido en mayo acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y la extorsión. También hay que destacar que la violencia ha afectado a Morelos como destino para estudiantes extranjeros, especialmente en Cuernavaca, donde las escuelas de español han registrado una caída de alumnos y reservas en los últimos años, en parte por la percepción de inseguridad y las alertas de viaje internacionales desde países como Canadá y EEUU. No existe por ahora ninguna evidencia que relacione el asesinato de Claudia con el crimen organizado o la inseguridad en el municipio, pero todo sigue bajo investigación.

Claudia, tres semanas en México y una investigación con apoyo del Gobierno

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, era natural de Santa Brígida, en Gran Canaria, donde creció y cursó sus estudios antes de trasladarse a Granada para estudiar Educación Infantil en la Universidad de Granada (UGR). Se encontraba en cuarto curso cuando viajó a México para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Llevaba alrededor de tres semanas en el país cuando fue apuñalada el sábado por la noche, después de asistir a la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, celebrada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla.

Según las primeras informaciones, un hombre la persiguió y atacó después de que saliera del evento. Claudia consiguió correr hasta la Casa de la Cultura para pedir ayuda, pero falleció como consecuencia de las heridas. Por el momento no hay un sospechoso detenido y la Fiscalía de Morelos mantiene abiertas distintas líneas de investigación. El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, como establece el procedimiento para las muertes violentas de mujeres en el estado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que el Gobierno está dando seguimiento al caso y que el Gabinete de Seguridad Ciudadana está colaborando en la investigación. También ha señalado que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con las autoridades españolas y con el Consulado de España para atender a la familia de la joven. En España, mientras tanto, la Universidad de Granada ha rendido homenaje a Claudia con un minuto de silencio y su localidad natal, Santa Brígida, también ha mostrado su conmoción.