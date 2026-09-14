El asesinato de Tacoronte se produce después de que otras tres alumnas vinculadas a esta institución fueran asesinadas

Claudia Tacoronte, la cuarta estudiante de la UAEM muerta este año: investigaron los casos de Kimberly y Karol como feminicidios

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La Universidad de Granada ha tomado la decisión de cancelar la estancia de tres de sus estudiantes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el próximo semestre tras el asesinato el pasado sábado de la alumna de Educación Infantil, Claudia Tacoronte.

La joven de 21 años se encontraba de intercambio en el campus mexicano. Un portavoz de la UGR ha confirmado a 'El País' la suspensión de los tres viajes. El asesinato de Tacoronte se produce después de que otras tres alumnas vinculadas a esta institución fueran asesinadas o localizadas sin vida durante los primeros meses de 2026.

Los casos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón sacudieron a la universidad antes de que la muerte de Claudia volviera a poner el foco sobre la seguridad de las estudiantes en Morelos.

La UGR desconocía el asesinato de las tres alumnas

Los dos primeros fueron investigados como feminicidios y provocaron protestas, tomas de instalaciones y un paro estudiantil que se prolongó durante semanas. A estos casos se suma ahora el de Claudia, cuya muerte está siendo investigada bajo el protocolo de feminicidio, aunque entre las primeras líneas manejadas figura también la posibilidad de un asalto.

El portavoz de la URG afirma al citado medio que la institución desconocía el asesinato de tres alumnas de Morelos en lo que va de año. Sostiene que nadie de Morelos informó de los feminicidios, a los que siguieron manifestaciones de protesta. La relación con el campus mexicano era hasta el momento escasa. Ambos centros firmaron el acuerdo marco y el convenio de estudiantes en 2023, pero la interacción era muy desigual.

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El asesinato de Claudia Tacoronte se suma a otros tres casos que ya habían sacudido este año a la comunidad de la UAEM. Kimberly, de 18 años y estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, desapareció el 20 de febrero y fue localizada sin vida el 2 de marzo en una zona boscosa de Cuernavaca. La Fiscalía investigó el caso como feminicidio y un estudiante de la propia UAEM fue detenido por su presunta participación en los hechos.

Tres días después de localizar a Kimberly, el 5 de marzo, Karol Toledo Gómez, también de 18 años, fue localizada sin vida en Coatetelco tras haber desaparecido el 2 de marzo. Su muerte también fue investigada como feminicidio y la Fiscalía descartó que ambos casos estuvieran relacionados.

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El tercer caso fue el de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta de la UAEM. Desapareció el 24 de mayo en Yautepec y fue localizada sin vida nueve días después. A diferencia de los casos de Kimberly y Karol, en las informaciones difundidas entonces no constaba una clasificación definitiva de su muerte como feminicidio. La sucesión de casos provocó una crisis dentro de la universidad y llevó a los estudiantes a reclamar mayores garantías de seguridad y medidas contra la violencia de género.