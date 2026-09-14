Cuatro personas han tenido que ser atendidas tras resultar heridas en un incidente durante los fuegos artificiales de las fiestas de Fuenlabrada, Madrid

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FuenlabradaSusto en las fiestas patronales de la localidad madrileña de Fuenlabrada. Cuatro personas han tenido que ser atendidas por un incidente ocurrido durante el espectáculo de los fuegos artificiales de las Fiestas de Fuenlabrada en la noche del domingo 13 de septiembre.

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Nada más producirse el incidente, el Ayuntamiento de la localidad emitía un mensaje en sus redes sociales en el que informaba de ello. "AVISO. Un fallo técnico en el lanzamiento de los fuegos artificiales ha impedido completar el espectáculo. Estamos en contacto con la empresa encargada para conocer las causas. Disculpen las molestias y gracias por su comprensión", comunicaba el consistorio.

El accidente en las fiestas de Fuenlabrada

Además, el ayuntamiento de Fuenlabrada ha explicado que un fallo técnico en el lanzamiento de los fuegos artificiales impidió "completar el espectáculo", indicando que están en contacto con la empresa encargada para conocer las causas.

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Por su parte, el alcalde Javier Ayala, que se trasladó al Hospital de Fuenlabrada, ha señalado en un mensaje en 'X' que fueron atendidas cuatro personas con afecciones leves, de las que tres ya han recibido el alta, y puso a disposición del centro hospitalario "todos los recursos municipales que puedan necesitar".

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"En relación con el incidente ocurrido durante los fuegos artificiales, he visitado el Hospital de Fuenlabrada para interesarme por la situación de las personas afectadas. Me trasladan que han sido atendidas 4 personas con afecciones leves, de las que 3 ya han recibido el alta. Además, he puesto a disposición del hospital todos los recursos municipales que puedan necesitar. Gracias a todo el personal del Hospital de Fuenlabrada por su profesionalidad y por la gran labor que realiza cada día", indica el alcalde de Fuenlabrada en sus redes sociales.