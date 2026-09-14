Europa Press 14 SEP 2026 - 09:56h.

El partido liderado por Magdalena Andersson ha sido la fuerza más votada, con un 28 % de los votos y 176 escaños, uno más de la mayoría absoluta

Por su parte, el bloque de la derecha se ha hecho con 173 escaños con un Partido Moderado liderado por Ulf Kristersson, que ha superado ligeramente sus resultados anteriores

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El Partido Socialdemócrata (S) gana las elecciones generales celebradas en Suecia este domingo. Con cerca del 94,7% escrutado, y a falta de contabilizar los votos del exterior, el partido liderado por Magdalena Andersson ha sido la fuerza más votada, con un 28 % de los votos y 176 escaños, uno más de la mayoría absoluta.

Los socialdemócratas han logrado hacerse con 100 escaños, liderando el país en votos siguiendo la tendencia de los últimos cien años, pese a que en esta ocasión ha perdido un 2,3 % de las papeletas y hasta siete parlamentarios con respecto a los anteriores comicios, según informa la Autoridad Electoral sueca en sus resultados preliminares.

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Una victoria ajustada con un pequeño retroceso en las urnas

El Partido de la Izquierda (V) ha mejorado sus resultados hasta alcanzar un 8,2% de los votos y 29 escaños, seguido del Partido del Centro (C), con un 7,1% y 25 diputados, y del Partido Verde (MP), que ha recibido un 6,1% de los apoyos, un total de 22 representantes en el Parlamento sueco.

Por su parte, el bloque de la derecha se ha hecho con 173 escaños. El Partido Moderado liderado por el ya primer ministro saliente, Ulf Kristersson, ha superado ligeramente sus resultados anteriores al sumar el 19,9% de los votos, lo que le proporciona un total de 70 escaños.

Por detrás se sitúa el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), consiguiendo un 17,6 % del respaldo electoral y protagonizando la mayor pérdida de diputados al hacerse con un total de 62, once menos que en la anterior convocatoria.

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El Partido Demócrata Cristiano (KD) y el Partido Popular Liberal (L) han mejorado sus resultados, creciendo en tres escaños cada uno. En concreto, los democristianos han recibido un 6,2% de los votos, traduciéndose en 22 diputados, mientras que el 5,4% de los liberales, le otorga 19 representantes en el Riksdag.

Andersson se mantiene al margen

Por el momento, Andersson no ha celebrado su victoria, subrayando que cabe esperar al resultado final, si bien el bloque opositor va "a la cabeza" y, "si esto se mantiene, Suecia tendrá un nuevo gobierno".

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Por su parte, Kristersson ha querido ver los resultados desde otra perspectiva, destacando que los tres partidos de izquierda no han logrado hacerse con la mayoría en el Parlamento sueco.