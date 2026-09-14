Trump reivindicó que Estados Unidos debe mantener el liderazgo en la IA ante China

El director de Anthropic avisa sobre la IA: "Durante demasiado tiempo la industria mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgos"

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Donald Trump ha criticado la preocupación de los responsables de las principales empresas de IA en EEUU que han pedido frenar y regular esta tecnologías por los riesgos que supone para la supervivencia de la humanidad. Y están planteando cosas que no van a suceder", ha clamado el presidente de EEUU, ajeno a la polémica de los últimos días en el sector tecnológico.

Trump ha calificado de "fuerzas negativas" a los líderes del sector, como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk, que han pedido echar el freno ante las consecuencias de seguir a este ritmo de desarrollo sin normas comunes y una "gobernanza común" en el desarrollo de la IA.

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Para Trump estas advertencias son exageradas: "Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana. Es una expresión que se me ocurrió y es verdad", ha dicho el republicano en pleno debate público sobre la Inteligencia Artificial y sus consecuencias a corto plazo.

El presidente desestimó las peticiones de Amodei, el fundador de Anthropic, de ralentizar el desarrollo de la IA y argumentó que Estados Unidos debe mantener el liderazgo de esta tecnología ante China, ha dicho Trump poco antes de entrar a un partido de golf en Irlanda.

"Estamos liderando ante China en IA. Somos el país más sofisticado del mundo. Y, francamente, quiero mantenerlo de esa manera porque quien gane con la IA, gana". insistió el presidente.

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Trump se pronunció tras la polémica que desató el director de Anthropic el sábado, cuando publicó un ensayo para instar a la industria a "un ritmo más lento" ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA, algo a lo que se sumaron sus rivales Altman, de OpenAI, y Musk, de xAI, un hecho inédito en el sector.

Sin acuerdo en EE.UU. sobre la IA

Las declaraciones del mandatario coinciden con las del líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien rechazó este domingo una moratoria de emergencia de la IA para evitar, según él, que China tenga el liderazgo, además de pedir una reunión con las compañías del sector este lunes o martes.

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"Si quieren desacelerar eso, me parece bien. Pero, al mismo tiempo, también tenemos que resistirnos a que el Congreso intervenga e imponga una especie de moratoria de emergencia. Tiene que hacerse de manera correcta, segura y sensata", expresó Johnson, del Partido Republicano, en una entrevista con CNN.

"Tenemos que asegurarnos de no perder nuestra ventaja en la competencia global sobre esto con China, porque eso representaría una amenaza a la seguridad nacional", subrayó el presidente de la Cámara Baja en otra entrevista con NBC.

El líder de los demócratas en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, en contraste, pidió ahora al Congreso "actuar con urgencia" para ralentizar la IA, y adelantó que el martes habrá una reunión con los miembros de su partido en la Cámara Baja en la que "una alta prioridad será la acción en inteligencia artificial".

«Deberíamos tomar medidas decisivas ahora para, como los directores ejecutivos han reconocido recientemente, desacelerar el ritmo de desarrollo (de la tecnología) para proteger al pueblo estadounidense y garantizar que la IA proceda de manera segura», dijo el congresista demócrata en el programa ‘This week’ de ABC.

Un asunto electoral

Por su parte, el expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) pidió a los líderes de su partido que regular la IA sea un tema central en las campañas de los demócratas para las próximas elecciones legislativas y las presidenciales.

Obama alertó del "peligro" de la IA en un evento para recaudar fondos en Nueva York junto a Jeffries, de acuerdo con una transcripción de su discurso que obtuvieron medios como el New York Times, CNN y Politico.

"Esto es algo que avanza muy rápido en manos privadas y, si no nos ponemos en ello, creo que puede ser peligroso", expresó Obama en el evento el jueves pasado, según los reportes. “Si tomamos el control de ello, sí creo que es beneficioso", añadió.

El exmandatario afirmó que quien compita en las elecciones presidenciales de 2028 debería contar con un «plan muy claro» sobre la IA, al reconocer que él consideraba necesaria una "guía" para regular la inteligencia artificial incluso al final de su gobierno hace una década, según CNN.

"Sin duda, si compitiera por la presidencia el próximo año, esta sería una de mis agendas centrales, y tendría un plan muy claro, y hablaría sobre esto, y diría: ‘Este es nuestro plan de seguridad, este es nuestro plan para asegurarnos de que nuestros hijos no se corrompan con esto’", manifestó.