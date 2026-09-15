Lara Tacoronte ha criticado entre lágrimas que no se les haya informado de la peligrosidad de la zona

Las autoridades mexicanas anuncian "avances significativos" en la investigación sobre el asesinato de Claudia, estudiante española apuñalada: "Darán con el responsable"

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La hermana de Claudia Tacoronte, la joven universitaria española de 21 años asesinada en el estado de Morelos, en México, ha denunciado que nadie les había advertido de que tres mujeres que estudiaban en la misma universidad mexicana que ella habían sido asesinadas en el último año.

Lara Tacoronte, muy afectada, ha denunciado en un vídeo esta situación. "Creo que esto no pudo quedar así. Ante esto no le habían avisado, no sabía nada", dice la joven en el vídeo. "A ella le asignaron este sitio. ¿Cómo vas a mandar alguien a ese sitio en México", se pregunta indignada. "No es algo que digas esto ha pasado una vez y es algo raro. No, es que ahí está pasando cada día", señala.

Lara ha denunciado el asesinato de la joven: "¿De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres en la misma universidad? Mi hermana tenía un montón de cosas que quería hacer todavía, tenía muchos sueños, muchos planes. Yo espero que, de verdad, investiguen bien el caso, que, por favor, encuentren a ese tío", pide la hermana de la joven entre lágrimas.

"Alguien intentó robarle el móvil"

Según ha revelado Lara, el asesinato de Claudia se produjo por el presunto intento del robo del móvil de la española: "Alguien intentó robarle el móvil. Un hombre salió corriendo, él fue detrás de ella, le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez, sino varias, por lo visto, sin ningún tipo de justificación".

Además, la hermana de la joven asesinada denuncia que ningún tipo de autoridad se ha puesto en contacto con la familia tras el crimen: "Perdón, pero a mis padres no les ha llamado absolutamente nadie, y a mí tampoco me ha llamado absolutamente nadie".

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La noticia del asesinato de Claudia ha conmocionado a sus compañeros de la Universidad de Granada, donde estudiaba la joven. El centro ha cancelado el intercambio de tres alumnos, que tenían previsto trasladarse a Morelos el próximo semestre y ha ofrecido a otros 27 estudiantes españoles en México la posibilidad de volver sin que su año académico se vea afectado.