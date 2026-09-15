Las autoridades mexicanas anuncian "avances significativos" en la investigación sobre el asesinato de Claudia, estudiante española apuñalada: "Darán con el responsable"

La gobernadora del estado mexicano de Morelos, Margarita González Saravia, recalca que detendrán al asesino de la joven canaria en México

La tutora de Claudia Tacoronte, asesinada en México, rota en Granada: “Hablé con ella el día de antes, estábamos en contacto”

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Las autoridades mexicanas continúan trabajando en la investigación sobre el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, joven canaria de 21 años que estaba de intercambio académico en el estado de Morelos, procedente de la Universidad de Granada, y fue apuñalada mortalmente el pasado sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México, en el estado de Morelos.

Sin que todavía se descarte ninguna hipótesis oficialmente, la gobernadora del citado estado mexicano, Margarita González Saravia, ha anunciado no obstante "avances significativos" en la investigación, que ya cuenta con algunas imágenes que habrían captado al presunto autor de los hechos huyendo del lugar del crimen.

Las autoridades mexicanas prometen detener al asesino de Claudia Tacoronte

Asegurando que las autoridades "darán con el responsable" para hacer "justicia" a la víctima, González Saravia ha explicado que ha tenido una reunión recientemente con el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, para abordar la situación que rodea al caso y sus avances, aunque por ahora no se han producido detenciones.

"Recibí en Palacio de Gobierno al cónsul general de España en México, Don Marcos Rodríguez Cantero, para compartirle avances significativos de la investigación en curso", ha dicho en un mensaje a través de las redes sociales, donde ha asegurado que las autoridades mexicanas seguirán trabajando "de forma estrecha y coordinada" para "hacer justicia para Claudia".

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Al mismo tiempo, a través de un vídeo, ha trasladado su "más sentido pésame" a familiares y amigos de la víctima por "el feminicidio de Claudia Tacoronte", antes de incidir en que las autoridades trabajan "desde el primer minuto" para "encontrar al responsable".

"Estamos en coordinación con la Fiscalía del estado de Morelos, pero también con el Consulado de España. Estoy segura que vamos a dar con el responsable y vamos a hacer justicia", ha insistido, subrayando que, "como Gobierno del estado" de Morelos, su responsabilidad "es actuar con firmeza y dar respuestas".

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La investigación del feminicidio de la estudiante española en Morelos, "con perspectiva de género"

Avanzando en las pesquisas para esclarecer los hechos, la gobernadora del estado mexicano también ha recalcado que ha solicitado " a la Fiscalía General del Estado, con pleno respeto a su autonomía, que despliegue absolutamente todos sus recursos técnicos, de inteligencia y operativos para esclarecer este crimen y llevar ante la justicia a quien resulte responsable".

En ese sentido, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, ha añadido que la investigación que se está desarrollando es "transparente" y "profesional", apuntando que "todavía no se descarta ninguna línea de investigación", incluida la posibilidad de un robo, una de las hipótesis que parecía tener fuerza desde el inicio de las pesquisas.

"La Fiscalía General intervino de manera inmediata una vez que tuvo conocimiento de estos lamentables hechos con el protocolo de feminicidio y, por lo tanto, la Fiscalía especializada en este delito está interviniendo", ha aclarado, explicando que "el levantamiento del cuerpo, la necropsia, todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy es con perspectiva de género", lo que ha querido subrayar.

Las autoridades mexicanas analizan las imágenes de las cámaras que captaron al presunto asesino

En el desarrollo de la investigación, el fiscal ha confirmado ante la prensa que los agentes implicados han solicitado la entrega de las grabaciones de las cámaras de seguridad "aledañas", incluidas las de "particulares", así como "lo que pueda aportar el patronato de la Casa de la Cultura" de Cuautla, donde falleció Tacoronte Aguilera.

A ese respecto, ha detallado además que la joven estudiante española se encontraba en Cuautla para "una fiesta nacional que tiene que ver con plantas medicinales". "Ella se inscribió a esta fiesta; una fiesta que se hace periódicamente, y ahí estaba en la Casa de la Cultura pernoctando", ha precisado.

Más allá, volviendo a destacar que mantienen conversaciones con el Consulado General de España en materia de repatriación del cadáver, ha incidido en que pondrán "todas las facilidades" para tal fin.

"Tenemos entendido que viene un familiar de ella a México y esperaremos también si se entrega directamente al familiar, y ellos a su vez van a repatriar el cuerpo de la joven", ha dicho.