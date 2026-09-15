Cuautla, la ciudad donde fue asesinada Claudia, es la cuarta más peligrosa del mundo, pero la universidad lo ocultó

Claudia Tacoronte, la joven canaria de 21 años asesinada en México, fue voluntaria tras la erupción del volcán de La Palma

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Claudia Tacoronte era una alumna de origen canario que estudiaba en la Universidad de Granada y que desde hace menos de un mes estaba residiendo en México para seguir con sus estudios durante un tiempo tras participar en un intercambio de estudios con el centro que la acogió.

Pero el domingo fue asesinada de la manera más brutal. Supuestamente, un joven comenzó a perseguirla con la intención de robarle el teléfono hasta que consiguió arrinconarla y acabó acuchillándola en el abdomen hasta su muerte. Su familia, sus vecinos y compañeros de estudios están destrozados por la noticia, pero también indignados porque con Claudia, ya son cuatro las estudiantes de esa universidad las asesinadas en menos de un año.

La reportera Patricia Vázquez ha confirmado que desde "la Universidad de Granada han actuado de manera contundente y han suspendido la estancia de otros tres estudiantes que estaban destinados en Morelos a partir de febrero" Y desde el centro han asegurado que "desconocían que en esa ciudad se habían producido ya otros tres homicidios". Ayer el Gobierno de España se ha ofrecido a ayudar con los gastos de repatriación de Claudia.

La indignación de su hermana Lara

Este martes su hermana Lara ha expresado a través de un vídeo publicado en redes sociales su indignación y dolor ante lo ocurrido en redes sociales. Por el momento, lo único que tienen las autoridades es la llamada de emergencia que recibieron los sanitarios diciendo que estaba muy crítica.

Cuautla, la cuarta ciudad más peligrosas de México, arrinconada y sin nadie que la pudiese socorrer, así murió Claudia. Y su hermana se preguntaba "¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio donde hace nada, una semana, han matado a dos chicas más?".

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Además, la joven en el mismo vídeo confirma que la Universidad Mexicana les dijo que era una zona segura y que ocultaron los otros tres asesinatos, algo que si hubiesen comunicado a la familia, Claudia quizás nunca habría ido a hacer el intercambio y hoy seguiría viva.