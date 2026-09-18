l ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha agradecido a su homólogo mexicano la "rapidez" en las investigaciones sobre el asesinato

Publican la última imagen de Claudia, la joven española asesinada en México, momentos antes del crimen

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha agradecido a su homólogo mexicano la "rapidez" en las investigaciones sobre el asesinato de la española Claudia Tacoronte, y ha señalado que el presunto asesino, detenido ayer, "habría confesado" la autoría de la muerte de la estudiante.

Albares, en unas declaraciones facilitadas a los medios, ha explicado que esta mañana ha vuelto a hablar con el canciller mexicano, Roberto Velasco, quien le ha dado cuenta de la detención del presunto asesino, alias 'El Trompas', y le ha pedido que se llegue "hasta las últimas responsabilidades" y que todos los que hayan estado implicados respondan ante la justicia.

La Fiscalía del estado mexicano de Morelos (centro) imputará al presunto autor de la muerte de la joven española, de 21 años, un delito de feminicidio y buscará una pena máxima de 70 años de prisión.

El ministro ha insistido también en que la Embajada de España en México, el consulado y las autoridades mexicanas están "a total disposición" de la familia, que llegará este viernes al país, y haciendo todo lo que es posible para esclarecer el caso y arroparles.

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Canarias pide esclarecer si hubo componente de género

El Gobierno de Canarias ha pedido este viernes que se averigüe si existió algún componente de género en el asesinato en el estado de Morelos (México) de la estudiante grancanaria Claudia Tacoronte y que el Ministerio de Asuntos Exteriores mantenga informada a su familia.

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Tras conocerse que las autoridades mexicanas detuvieron este jueves a 'El Trompas', como se conocía al presunto responsable del asesinato de la joven de 21 años, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado (CC), ha estimado que "hay que seguir haciendo acciones para concienciar a la sociedad de que la violencia hacia las mujeres no se puede permitir".

"Creo que en Canarias y en España estamos en otra en otra dimensión, pero es verdad que los logros que tenemos hay que seguir reivindicándolos", ha referido.