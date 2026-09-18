Los padres de Claudia llegan a México para identificar y repatriar el cuerpo de la joven

La detención del presunto asesino coincide con la llegada de la familia de Claudia a México, donde van a proceder al reconocimiento del cuerpo

La detención de ‘El Trompas’ en México: rapado y con otra vestimenta, estaba bebiendo cerveza a 30 minutos del lugar donde asesinó a Claudia

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CuernavacaCasi una semana después del asesinato de Claudia Tacoronte, agentes de la Policía de México han logrado detener a El Trompas, el presunto criminal que apuñaló mortalmente a la joven canaria de 21 años en el estado de Morelos. Tras cinco días siguiéndole la pista y gracias también a la ayuda de la ciudadanía, han podido dar con él. Lo encontraron bebiendo cerveza en la calle y ya se encuentra en la Fiscalía a la espera de ser procesado. Tras su detención, la justicia mexicana pedirá para El Trompas la pena máxima, 70 años de cárcel, por feminicidio.

La detención del presunto asesino coincide con la llegada de la familia de Claudia Tacoronte a México, donde hoy van a proceder al reconocimiento del cuerpo, para su posterior repatriación a España. Durísimo momento para unos padres que hace apenas un mes despedían a su hija en ese mismo lugar.

La llegada de la familia de Claudia y la detención de El Trompas

En busca del cuerpo de su hija, los padres de Claudia Tacoronte llegan hoy al estado de Morelos. La identificarán y la traerán de vuelta a España apenas un mes después de despedirse de ella. Cuando se cumple casi una semana del asesinato y tras cinco días siguiéndole la pista, su presunto asesino, alias El Trompas, ya ha sido detenido.

Rapado y con otra vestimenta lo encontraron bebiendo cerveza a unos 30 minutos de donde le quitó la vida a Claudia. La principal hipótesis apunta a un forcejeo. El Trompas le robó el móvil a la joven de 21 años. A las puertas de la Casa de la Cultura de Cautla, Claudia pidió auxilio y fue entonces cuando le asestó varias puñaladas en el vientre. Arrebatándole, en apenas minutos, los sueños que aun tenía por cumplir.

La atención médica no llegó a tiempo, mientras el presunto asesino huía. Finalmente, El Trompas, un delincuente reincidente en la zona que ya había estado en prisión por robo en un par de ocasiones, ha sido detenido.

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La denuncia de la familia de Claudia Tacoronte

La familia de Claudia pedía justicia en las redes sociales. Ahora, con su detención, solo queda esperar que se cumpla. En su denuncia pública, Lara Tacoronte, la hermana de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR) ha cuestionado "por qué le asignaron" ese destino y ha mostrado su "enfado" y el de sus padres en torno a la organización del intercambio.

Así, en un vídeo difundido en sus redes sociales, la joven asegura sobre su hermana Claudia: "No es que dijeras tú que quería irse a México y a esta zona en concreto, o a este país en concreto. No, ella solicitó el intercambio y a ella le asignaron ese sitio". Tras esto, pregunta: "¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio? Una mujer a un sitio donde hace nada, una semana, han matado a dos chicas".

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Visiblemente emocionada, Lara describe en el vídeo las circunstancias de la muerte de su hermana, estudiante de la UGR de cuarto de Educación Infantil de intercambio en el estado mexicano de Morelos, y expone: "Alguien intentó robarle el móvil, un hombre, salió corriendo, él fue detrás de ella, le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez, sino varias por lo visto, sin ningún tipo de justificación".

Lara expone las objeciones que los padres de la joven asesinada tenían acerca de que Claudia fuese a México: "Mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo"; y añade que antes de que su hermana llegara al país norteamericano, "no la habían avisado, no sabía nada, resulta que en la Universidad en la que iba a estudiar allí, hacía nada, habían asesinado a otras dos chicas".

En este contexto, Lara asegura que tanto ella como sus padres están "muy enfadados" en cuanto a la organización de la movilidad estudiantil; y haciéndose eco de otras manifestaciones sobre el contacto con su familia, asegura que ni a ella ni a sus padres les ha llamado "absolutamente nadie" ni "nadie" les ha preguntado "nada", salvo para "asuntos legales y rollos de papeles".

Sobre la investigación del asesinato de su hermana, señala que espera que "investiguen bien el caso. Que, por favor, encuentren a ese tío, porque no es justo que esté por ahí tan feliz viviendo su vida cuando ha matado a alguien. Y, de verdad, que se haga algo al respecto", ha agregado.