Carlos Plá Valencia, 18 SEP 2026 - 13:20h.

La víctima permaneció retenida durante varias horas, atada de pies y manos y sometida a actos de extrema violencia para obligarle a entregarles sus bienes

Detenido por denunciar su propio secuestro en Elche mientras pasaba unos días en un hotel

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años y a una mujer de 23 como presuntos autores del secuestro, agresión y robo con violencia a un hombre en un apartamento de Finestrat (Alicante).

La víctima permaneció retenida durante varias horas, atada de pies y manos y sometida a actos de extrema violencia para obligarla a entregar dinero en efectivo, piezas de oro y realizar transferencias de criptomonedas. Todo por un valor cercano a los 20.000 euros.

La investigación, bautizada como operación 'Coyars' y desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Villajoyosa, se inició tras la denuncia presentada por el agredido, quien fue sorprendido en el interior del inmueble que tenía alquilado en el municipio alicantino.

Captación previa

El análisis de la información recopilada por los investigadores permitió identificar un patrón de actuación que situó en el centro de las pesquisas a la joven arrestada. Según el instituto armado, la mujer se había ganado la confianza de la víctima meses para facilitar el asalto. A través de este vínculo, los agentes consiguieron identificaron al presunto líder y organizador del grupo criminal.

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La detención se precipitó de forma simultánea en las provincias de Barcelona y Gipuzkoa ante los indicios de que uno de los sospechosos planeaba abandonar de forma inminente el territorio nacional.

La Benemérita localizó y detuvo al hombre de 29 años, poniéndolo a disposición judicial del juzgado de guardia de San Sebastián, que decretó su ingreso en prisión provisional. La mujer, que presuntamente habría captado a la víctima, pasó a disposición del juzgado de guardia de Martorell, que acordó su libertad con la imposición de medidas cautelares.

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A ambos arrestados se les atribuyen los delitos de detención ilegal, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal.

Tras ser puestos a disposición judicial, el Juzgado de Guardia de San Sebastián decretó el ingreso en prisión provisional para el hombre de 29 años. Por su parte, el Juzgado de Guardia de Martorell dictó la libertad con medidas cautelares para la mujer implicada en la captación. La causa está instruida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm, con la colaboración de las Comandancias de Alicante, Barcelona y Gipuzkoa.