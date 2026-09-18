Con triajes y reconocimientos médicos, los migrantes que conseguían plaza en el campamento han estado siendo identificados

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CeutaMañana de auténtica tensión en Ceuta con el traslado al puerto de algunos de los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma hace mes y medio de forma irregular desde Marruecos. Durante toda la jornada, las autoridades y los agentes han ido agrupando a los migrantes a su llegada al puerto. Con triajes y reconocimientos médicos, los equipos han estado identificando y registrando los datos biométricos de los migrantes.

Algunos migrantes han enseñado por redes sociales el kit que han encontrado al llegar compuesto de sábanas, mantas, una toalla y artículos de higiene personal. Sin embargo, no todos han podido acceder al campamento. Muchos de ellos se han quedado fuera al no conseguir una plaza en ese asentamiento, como informa Antonio Bernal.

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Los migrantes que han podido acceder al campamento disfrutan de comida, duchas y camas, un derecho básico

En el Puerto sólo había plazas para 1.700 personas y ya han sido todas ocupadas. Los que han tenido más suerte ya pueden disponer de camas, comidas y duchas. Ahora empieza el siguiente proceso: tras el pertinente triaje, todos los migrantes que no tengan derecho a asilo tendrán un expediente de expulsión y su consiguiente regreso a Marruecos.

Tras el caos que se ha generado a primera hora, los agentes de la Policía Nacional han puesto orden y organizaban pequeños grupos para trasladar a algunos migrantes hasta el asentamiento de El Puerto.

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Muchos de los que han sido escogidos se han mostrado satisfechos y contentos. En varias filas han estado respetando el orden para acceder a los dos campamentos.

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¿Cómo ha funcionado la entrada y cuál es el objetivo de este campamento?

Los migrantes han recibido una pulsera de control que servirá para que entren y salgan cuando quieran hasta las 22:00 horas ya que hay toque de queda.

En el campamento recibirán atención médica y comidas. Primero les han clasificado y esperaban sentados en bancos alineados. Dentro de las carpas les iban colocando y se ha podido ver las literas en las que dormirán y a muchos de ellos ya colocados en ellas.

Este campamento, como los demás, permitirá empezar a filiar a los jóvenes que entraron en Ceuta desde hace un mes y medio, la mayoría marroquíes. También se podrá comprobar sus antecedentes, atender las peticiones de asilo y tramitar sus devoluciones a Marruecos.

El objetivo es tenerlo controlados en los asentamientos para poder devolverlos mas fácilmente cuando terminen los tramites.