Un menor de 13 años apuñala y rocía con gas pimienta a su profesora en Italia y graba la agresión con el móvil

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"Espero que lo metan en la cárcel a él y a sus padres". Es la rotunda petición del marido de Isabella Marsilio, la profesora de 66 años apuñada con un cuchillo de 20 centíemtros por un alumno de 13 años en Roma tras ser rociada con gas pimienta antes recogida por el Corrire de la Sera.

Los compañeros del joven lograron retenerlo antes de que acabara con la vida de la profesora que ingresada en el hospital con una herida en el costado, en estado de shock, aunque ya fuera de peligro. El incidente ocurrió en el Instituto Giuseppe Verga, ubicado en el barrio de Centocelle en la capital italiana. La profesora está en su último año de docencia antes de jubilarse. Los compañeros creen que las malas notas de la profesora al alumno podrían ser la razón del ataque.

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El menor planeó a fondo el ataque a su profesora. De hecho, ingresó al aula portando un casco con cámara integrada con la intención de retransmitir la agresión en directo por redes sociales.

El esposo de la víctima expresó su profunda indignación a los medios locales señalando que su mujer "se salvó de milagro" y dejó claro que este tipo de actos no pueden quedar impunes bajo el amparo de la minoría de edad. No solo eso, también señaló la responsabilidad de los padres del menor.

"La profesora está asustada y no puede creer lo sucedido"

“Fuimos a expresar nuestra solidaridad con la maestra. Hablamos con ella: está asustada y no puede comprender qué pasó ni por qué. Ha sido maestra durante muchos años, estaba a un año de jubilarse, ha dedicado toda su vida a la escuela y a los estudiantes. Lo sucedido la ha afectado profundamente. No puede creerlo. Nosotros también estamos muy afectados. No es casualidad que la próxima semana abramos un centro juvenil para jóvenes, también para evitar dejarlos a merced de estas redes sociales, que requieren mayor control”. Así lo declararon a ANSA el presidente del Municipio V. Mauro Caliste, y la concejala escolar, Cecilia Fannunza. “La encontramos muy angustiada, comprensiblemente conmocionada por lo sucedido”, agregaron en un comunicado.

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El Ministro de Educación, Giuseppe Valditara, se puso en contacto inmediatamente con la directora del centro, expresándole su cercanía y solidaridad con la profesora apuñalada y con toda la comunidad escolar.