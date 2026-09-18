Celia Molina Menorca, 18 SEP 2026 - 16:19h.

Los padres de la joven de 16 años que murió de un osteosarcoma aseguran que ha sido "mágica" la reacción a la entrevista

Los padres de Naia Llabrés, la joven de 16 años que murió de cáncer, recuerdan cómo habría sido el inicio de su curso escolar

Compartir







Tras la publicación póstuma de la entrevista que la baloncestista Naia Llabrés dejó en el podcast 'Roca Project', sus padres, a quienes dirigió sus últimas palabras, han respondido a su mensaje. Con una serenidad que ha sorprendido a todo el mundo, Naia, que murió hace hoy justo dos meses, a los 16 años de edad, relató cómo había llegado a aceptar su muerte tras ser diagnosticada de un cáncer de huesos en la cabeza con metástasis en el pulmón.

Tras casi dos años de tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia, los médicos que la atendieron en Mallorca le dijeron que "ya no podían hacer nada más" por ella y que debía volver a "hacer su vida en Menorca" hasta que "el cuerpo le aguantase". Cuando mantuvo su conversación con Roca - que no debía hacerse pública hasta que ya hubiera fallecido - no sabía que moriría en las siguientes semanas, dejando una reflexión y un legado que ha conmocionado a los usuarios de las redes sociales.

Además de recordar que "la salud es un regalo" y que las preocupaciones diarias, que hoy tanto nos agobian, no son tan importantes, Naia le pidió a sus padres y hermanos pequeños, que, tras su deceso, siguieran siendo felices. Y, ahora, esos padres que lloran la pérdida de tan extraordinaria niña, le han contestado a través de su cuenta de Instagram, con una carta y un precioso carrusel de fotografías:

"Tu mensaje está llegando a miles de personas"

"Naia, allá donde estés, espero que te llegue todo el amor que has sembrado en el mundo. Te echamos muchísimo de menos, hija. Hay días en los que necesitamos abrazarte, escucharte, mirarte… pero, al mismo tiempo, sentimos que estás con nosotros. Estás en todas partes: en nuestros recuerdos, en nuestras conversaciones, en las personas que te conocieron y en tantas otras que ahora conocen tu historia", han escrito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Naia, tu luz sigue llegando a los demás"

"Sabía que llegarías lejos, siempre te lo decía. Ojalá hubiera sido de otra manera. Tu valentía, tu amor incondicional, tu coraje y la serenidad con la que afrontaste tu situación de vida dejaron una huella imborrable. Eres un ser de luz. Y esa luz sigue creciendo. Ya lo estás haciendo: crecen los seguidores de Sa Llum de na Naia, crecen las donaciones para la investigación y tu historia, contada en @RocaProject, uno de tus pocos confidentes, está llegando a miles de personas", añaden, emocionados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Y quizá lo más bonito es que estás consiguiendo despertar en ellas algo que tú entendías tan bien: que la vida es ahora, que hay que valorar lo sencillo y que nunca debemos dejar para mañana lo que de verdad importa. Nos has transformado. Y deseo que tu luz siga transformando y ayudando a muchas personas. Gracias, hija, por ser tú", asegura su familia.

"Gracias por estos 16 años, que se quedaron tan cortos. Gracias por regalarme un propósito más de vida. Y gracias a todas las personas que, de una manera u otra, os habéis acercado a nosotros para regalarnos vuestro cariño, vuestro apoyo y vuestra luz. Es mágico todo lo que está sucediendo. Quizá sea esa luz tuya, Naia, que sigue encontrando caminos para llegar a los demás", han concluido sus padres.