Elizabeth Siders, de 34 años, ha estado embarazada casi continuamente desde los 15 años sin recibir atención médica regular.

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Elizabeth Siders tiene 34 años. Es de Ohio y tiene 16 hijos, cuyas edades oscilan entre los 17 meses y los 18 años y que el pasado mes de julio fueron rescatados en condiciones deplorables. Los niños parecían "casi salvajes" tras haber permanecido confinados en una habitación de 3,6 x 3,6 metros entre excrementos humanos durante gran parte de los últimos cuatro años. No asistían a la escuela y algunos eran incapaces de hablar. La mayoría tenía una discapacidad intelectual y ni siquiera sabía escribir su nombre.

Siete de los menores fueron hospitalizados y dos trasladados por vía aérea a centros médicos. Todos quedaron bajo protección estatal o al cuidado de otros familiares. El sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, describió de una forma gráfica la escena "repugante" de la que fueron testigos en la casa. “La mayor parte de nuestro ganado vivía en mejores condiciones que los niños”. “Lo que vimos hoy aquí abajo es pura maldad”, afirmó el fiscal general tras visitar la casa.

Gary Siders Sr., de 73 años; Christina Siders, de 67; Gary Siders II, de 36; y Elizabeth Siders, de 33, la familia al completo, fueron acusados de 16 cargos de poner en peligro a menores con resultado de lesiones físicas graves.

Pese a estas evidencias, Elizabeth se ha declarado este miércoles inocente de negligencia y puesta en peligro de menores y ha pedido verlos. Su abogado ha señalado que Elizabeth "se casó a los 15 años y que, en esencia, ha estado embarazada durante casi dos décadas. Nunca ha pasado por un período posparto completo y no ha recibido la atención médica regular que sería apropiada para alguien que ha tenido 16 o 18 hijos”. Por eso, tiene serias dudas de su capacidad mental. El juez la consideró con riesgo de fuga y elevó su fianza de 250.000 a 550.000 dólares.

Una familia acusada de maltrato infantil y abusos

Elizabeth Siders y su esposo, con quien se le ha ordenado no tener contacto, también han sido acusados en un caso aparte que involucra dos cargos de agresión sexual y dos cargos de conducta sexual ilícita con un menor. La presunta víctima no era uno de los hijos de la pareja, sino otro familiar de entre 13 y 16 años, según People, que estuvo bajo su cuidado durante un tiempo en 2022. Otros dos hombres vinculados con la familia, Joshua Saunders III y Brandon Henderson, también fueron acusados por delitos sexuales contra menores.

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Gary Siders Jr, el marido, se declaró inocente en agosto. La semana pasada, su padre, Gary Siders Sr., fue declarado incompetente para ser juzgado. Elizabeth Siders, Gary Siders Jr. y su madre, Christina Siders, también han solicitado una evaluación de su capacidad mental.

No es la primera vez que la familia es investigada

No es la primera vez que la familia Siders es investigada. En enero de 2020, los servicios sociales del condado de Gallia detectaron problemas con la educación de los hijos. Los registros judiciales también documentaron cucarachas, moscas y mosquitos dentro de la vivienda, problemas médicos y niveles elevados de plomo. El caso acabó cerrado.

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El fiscal general sostuvo que la familia había logrado mantenerse fuera del radar de las autoridades durante años. Según explicó, sus integrantes se desplazaron por distintos condados del sur de Ohio desde al menos 2008 y aparentemente evitaron generar registros médicos o administrativos que pudieran alertar sobre la existencia de los menores.

Pero el fracaso en su vigilancia también ha quedado constatado. En enero de 2021 se abrió un proceso judicial, pero el caso terminó cerrándose meses después. Las autoridades iniciaron otra investigación por absentismo escolar porque ninguno de los hijos acudía a clases. Los funcionarios intentaron localizar a la familia, pero no pudieron encontrarla. En enero de 2022, el condado cerró esa investigación sin haber localizado a los menores.