Las mujeres explicaron a los Mossos d’Esquadra que el fisioterapeuta se habría sobrepasado con los masajes, haciéndoles tocamientos en los senos

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Los Mossos d’Esquadra recibieron este jueves dos denuncias contra el fisioterapeuta acusado de tocamientos a varias mujeres en Lleida y otras poblaciones de la provincia, con lo que ya son seis las registradas, según ha informado este viernes la policía catalana a EFE.

El hombre fue detenido el martes en Juncosa (Lleida) acusado de tocamientos a clientes por las denuncias que pusieron tres mujeres, pasó a disposición judicial el miércoles y fue puesto en libertad con cargos por la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Lleida. La causa está abierta por agresión sexual.

Las mujeres explicaron a los Mossos d’Esquadra que el fisioterapeuta se habría sobrepasado con los masajes, haciéndoles tocamientos en los senos y en la zona de los genitales en contra de su voluntad, y que se sintieron intimidadas.

Los Mossos no descartan más denuncias

En sus denuncias, las mujeres aseguran que el fisioterapeuta se habría sobrepasado con los masajes, haciéndoles tocamientos en los senos y en la zona de los genitales en contra de su voluntad y expresan que se sintieron intimidadas.

Los Mossos no descartan que en los próximos días se presenten más denuncias contra este profesional, que ha ejercido tanto de fisioterapeuta como de entrenador personal en varios centros de Lleida.

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Mientras, los agentes continúan la investigación para determinar si otras clientas podrían haber sufrido los mismos hechos y se espera que el detenido pase a disposición judicial entre el miércoles y el jueves.