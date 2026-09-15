Alberto Rosa 15 SEP 2026 - 18:17h.

La mayor condena, de seis años, se le impone por agredir sexualmente a una adolescente de 15 años en la autocaravana donde vivía

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Lluís P.G., de 42 años, profesor y propietario del Centre Natural Eqüestre l’Espiga de Arenys de Munt, en Barcelona, ha aceptado una pena de 29 años y cinco meses de prisión por abusar sexualmente de siete menores y humillar a otro alumno, al que introdujo a la fuerza en la boca excrementos de caballo. Los hechos tuvieron lugar entre 2019 y 2022.

Tal y como recoge ‘El Periódico’, el monitor ha admitido los hechos y se ha conformado con la pena solicitada por la Fiscalía. La mayor condena, de seis años, se le impone por agredir sexualmente a una adolescente de 15 años en la autocaravana donde vivía, “aprovechándose de su posición de profesor y responsable del establecimiento”.

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Lluís P.G. le había pedido en “numerosas ocasiones” que le enviara fotografías y vídeos de carácter erótico, conociendo perfectamente la edad de la víctima. Este monitor, conocido como Luixi, es natural de Fogas de Monclús, un municipio de la provincia de Barcelona, aunque entre 2014 y 2017 decidió instalarse en Sant Andreu de Llavaneres, otro pueblo cercano.

Se ganaba la confianza de las alumnas

Según informaron los periódicos del grupo Prensa Ibérica, Luixi estuvo trabajando allí como camarero en un bar y como dependiente de una tienda de golosinas. Fue en ese segundo empleo donde estuvo rodeado de menores. Ya en 2015 saltaron las primeras alarmas cuando, presuntamente, organizó una fiesta en su casa a la que acudieron algunas menores de edad.

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Las familias alertaron a los Mossos D’Esquadra, que identificaron al hombre, sin embargo, este se defendió diciendo que todo había sido un malentendido. En esa época, Luixi tenía una novia que trabajaba como profesora de equitación en el Royal House Club, donde él recibió algunas clases. Al parecer, allí intimó demasiado con alumnas de su pareja.

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En el año 2017 Lluís P.G. logró reformar una finca a las afueras de Arenys de Munt que pudo inaugurar en 2017 y al que llamó L’Espiga. No solo hacía de gerente del centro, sino también de profesor de hípica. Durante ese tiempo, según el escrito de conformidad de la fiscalía al que ha tenido acceso ‘El Periódico’, el procesado, “aprovechando la ascendencia que tenía como profesor y la notoria diferencia de edad que mediaba con sus alumnas”, urdió “un plan para ganarse la confianza de los menores y, bajo la apariencia de una supuesta relación sentimental, conseguir mantener relaciones sexuales", hacerles tocamientos en el cuerpo y palmearles las nalgas sin su consentimiento.

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En las redes sociales del club de hípica se pueden leer numerosos comentarios sobre el que era monitor de L’Espiga. En una foto que compartió en julio de 2020 se pueden ver varias cartulinas con su nombre escrito con rotuladores en la que escribió: “Detalles que alegran el día”.

“¿Son de sus víctimas? ¿O aún no les había violado?”, escribe un usuario. En los comentarios, otros usuarios relatan la crueldad de Luixi con los animales. “Pegaba puñetazos a los caballos, asfixió a su perro dejándolo encerrado en pleno verano en su coche. No tenía titulación, no tenía el centro federado”.

Luixi trataba de ganarse la confianza de las alumnas haciéndolas sentir especiales mediante piropos y mensajes en redes sociales, permitiendo incluso que realizaran funciones de monitoras y recogiéndola con su propio coche en casa. Aprovechaban para dormir en tiendas de campaña, donde el acusado se acercó a una de las jóvenes y abusó de ella.