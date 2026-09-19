La mujer se cayó a cuatro kilómetros del inicio de la ruta desde Pocebos, pasada la majada de Culiembro

La mujer estaba colocándose una mochila de gran peso y se desestabilizó, cayendo posteriormente

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AsturiasUna mujer de 71 años, de nacionalidad noruega, ha fallecido este sábado tras despeñarse mientras realizaba la Ruta del Cares, en el corazón del Parque Nacional de Picos de Europa, han informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y la Guardia Civil.

Según las mismas fuentes, el suceso se ha producido sobre las 13:00 horas a cuatro kilómetros del inicio de la ruta desde la localidad de Poncebos.

La mujer se estaba poniendo una mochila de gran tamaño y se desestabilizó

El 112 Asturias ha recibido varias llamadas alertando del suceso, algunas de las cuales indicaban que la mujer se estaba poniendo una mochila de gran tamaño y que, tras desestabilizarse, se despeñó.

A las 14:20 horas, el 112 ha confirmado el fallecimiento de la mujer, cuyo cadáver se encontraba en una zona de difícil acceso y ha sido recuperado con un helicóptero y, posteriormente, trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo.

Hasta el lugar se han movilizado efectivos del SEPA y el grupo de rescate y la aeronave del instituto armado.