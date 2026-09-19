El accidente ocurrió a las 10:30 horas en un entorno forestal entre La Vilavella y La Vall d'Uixó en Castellón

Los sanitarios trataron de recuperar a la víctima con maniobras de RCP, pero no lo lograron y falleció

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CastellónUna mujer de 39 años ha muerto este 19 de septiembre tras caerse con un quad que conducía y precipitarse por un terraplén en un paraje natural ubicado en la provincia de Castellón.

Según ha detallado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el accidente lo sufrió a las 10:30 horas concretamente cuando circulaba con el vehículo por un entorno entre La Vilavella y La Vall d'Uixó.

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El aviso a emergencias alertaba de la caída de la conductora a una zona de difícil acceso. Hasta allí se movilizaron efectivos del SAMU, un helicóptero de los Bomberos de la Diputación y agentes de Guardia Civil.

RCP sin éxito y rescate del cuerpo

Los sanitarios iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima, que estaba inconsciente, pero ni esas ni otras técnicas de estabilización dieron resultado para recuperarla y confirmaron su fallecimiento.

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Miembros de los equipos de extinción de incendios rescataron el cuerpo sin vida de la mujer con una camilla, subiéndola hasta el helicóptero, como han mostrado en redes sociales.