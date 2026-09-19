El supuesto accidente laboral ocurrió a las 17 horas en la cochera de una vivienda en el barrio del Carmen en Teruel

Un agente fuera de servicio realizó una primera RCP al trabajador inconsciente que después fue hospitalizado

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TeruelUn hombre murió y otro resultó herido grave al producirse un supuesto accidente por inhalar monóxido de carbono cuando trabajaban ambos en el bajo de una casa ubicada en Teruel.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia aragonesa, indicando que el suceso ocurrió a las 17 horas de este 18 de septiembre en una vivienda del barrio del Carmen.

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Estaban utilizando maquinaria y un generador de gasóleo durante una obra en la cochera en el momento en el que ocurrió la desgracia. Según publica 'El Periódico de Aragón', un agente fuera de servicio acudió primero al lugar.

El agente inició unas maniobras de RCP vitales

Tras recibir la llamada de un familiar de las víctimas, se encontró a su llegada a los dos trabajadores inconscientes en el suelo. Comprobó que uno ya había fallecido y empezó a intentar reanimar al otro.

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Le practicó las maniobras de RCP iniciales hasta que continuaron con ellas los sanitarios desplazados posteriormente. Su actuación fue vital para el afectado, evacuado después a un centro hospitalario de Castellón.

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Aunque se avisó a un helicóptero medicalizado con base en Zaragoza, finalmente no tuvo que prestar el servicio de traslado, precisa el mismo medio aragonés. Ya se investigan los hechos como posible accidente laboral.