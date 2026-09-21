Dos altercados con disparos tras una discusión se salda sin víctimas, con dos detenidos y la búsqueda de un tercero

Queman dos viviendas de la familia de los detenidos por el tiroteo mortal de Alzira como venganza

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Santa María del Águila, en El Ejido, ha sido escenario de una disputa a tiros que, afortundamente, ha acabo sin víctimas y tan solo con dos detenidos y otra persona en búsqueda. Todo parece que se inició en una discusión tras la que se desencadenaron los incidentes. El primero ocurrió, según señala el Diario de Almería, sobre las 12:30 horas, cuando los agentes recibieron un aviso por un supuesto tiroteo y localizaron 32 impactos de bala en la fachada de una vivienda. Todo parece indicar que se trataba de un aviso al propietario de la misma.

Los agentes detuvieron al autor de los disparos y localizaron varias armas para las que, inicialmente, no dispondría de licencia.

De forma paralela, sobre las 13,00 horas, el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió también una aviso ante un varón que transitaba de forma "agresiva" con un palo. Así, se prestó asistencia sanitaria a un varón de 88 años, que fue evacuado al Hospital Universitario Poniente.

La respuesta ha tenido lugar sobre las 18:00 horas, cuando la Policía Nacional ha recibido un nuevo aviso por disparos en la misma zona. Esta vez, los disparos al aire habrían sido efectuados por dos hijos del hombre que había mantenido la disputa con el detenido por la mañana. Estos también habían efectuado disparos de aviso al aire junto a la vivienda del patriarca de la familia del arrestado tras amenazarle.

Los agentes de Seguridad Ciudadana han detenido a uno de ellos, que ha sido localizado en su domicilio. La Policía mantiene abierta la búsqueda del segundo implicado.