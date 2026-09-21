Roban 4.000 euros en joyas a la Virgen de la Aurora de Cañete la Real, en Málaga

Alberto Rosa 21 SEP 2026 - 18:42h.

El Grupo Parroquial de Devotos de María Santísima de la Aurora ha denunciado el robo a la Guardia Civil

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El Grupo Parroquial de Devotos de María Santísima de la Aurora de la Parroquia de San Sebastián, en Cañete la Real, Málaga, ha denunciado el robo en joyas de la imagen titular mientras el templo permanecía abierto. Las piezas sustraídas estarían valoradas en torno a 4.000 euros.

Los hechos ocurrieron en la mañana del viernes 18 de septiembre, en medio de los preparativos de las fiestas de Caños Santos. En concreto, se han sustraído varias cadenas de oro, un cordón de oro con varios anillos, pulseras y otras piezas, todas de oro.

El grupo parroquial ha anunciado que va a presentar una denuncia formal ante la Guardia Civil y ha indicado que el templo cuenta con cámaras de seguridad. También han señalado que hubo testigos, “por lo que confiamos en el esclarecimiento de los hechos”, han señalado en un comunicado.

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También han pedido que quien tenga cualquier información puede ponerla en conocimiento de la Guardia Civil. “Es una pena que esto ocurra en nuestro pueblo. Pedimos a la Virgen de la Aurora fortaleza en estos momentos y agradecemos de corazón vuestro cariño y apoyo”, han concluido el comunicado.