Alberto Rosa 21 SEP 2026 - 19:32h.

Ambos incendios podrían haberse producido como venganza por parte de los familiares del abuelo fallecido

El tiroteo mortal de Alzira se habría producido por la pelea de dos niñas pequeñas: el abuelo de una de ellas falleció de varios disparos

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El tiroteo mortal en Alzira entre dos familias acabó con la muerte de un hombre de 56 años y otras tres personas resultaron heridas. El fallecido era el abuelo de una de las menores y las cuatro personas detenidas eran hermanos. Este lunes se han producido dos incendios en propiedades de la familia de los detenidos.

Según ‘Las Provincias’, podría tratarse de una venganza de la familia de la víctima. El primero de los incendios se habría producido el domingo sobre las 22:00 horas de la noche en una casa de campo situado en la partida de Materna, cerca de la carretera de Carcaixent.

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El fuego requirió la presencia de los bomberos y en el interior de la vivienda no había ninguna persona, pero sí dos caballos que resultaron ilesos. Este incendio no ha sido el único que se ha producido.

El fuego ha sido apagado rápidamente

En la tarde de este lunes, una nueva vivienda ubicada en la calle Alonso de Ojeda, paralela a la calle en la que se produjo el tiroteo, ha ardido sobre las 14:44 horas, cuando los bomberos recibieron el aviso.

Al parecer, las llamas no se han propagado demasiado gracias a la rápida actuación y se ha podido extinguir a los pocos minutos, recoge ‘Las Provincias’. Esta segunda vivienda también es pertenece a uno de los detenidos por el crimen, que comenzó por la pelea entre dos niñas.

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Uno de los implicados permanece ingresado en el Hospital Universitario de La Ribera, tras recibir un grave impacto de bala, según ha confirmado el medio ‘El Levante’. El mismo medio ha confirmado que durante las horas anteriores al tiroteo, había una tensión previa entre ambos clanes que se fue incrementando hasta acabar con la agresión mortal.

El crimen se produjo de madrugada

Según confirma este medio, el padre de una de las crías fue, de madrugada, a casa de la otra familia para “arreglar las cosas” y el abuelo y fallecido recibió entre tres y cinco disparos cuando trataba de mediar. Uno de los disparos fue directo al corazón del fallecido, lo que le provocó su muerte inmediata.

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El crimen se produjo pasadas las cuatro de la mañana, pero la tensión comenzó mucho antes, cuando uno de los hermanos y el padre de una de las niñas comenzó a discutir violentamente con los familiares de la otra joven, acusada de haber agredido primero a la menor. Las niñas, de corta edad, habrían tenido una pelea por la que una agredió físicamente a la otra.