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Un incendio en Puertollano, Ciudad Real, provoca el corte de una línea de alta tensión y el cierre de la carretera CR-502

Las llamas avanzan en el incendio forestal de Puertollano, Ciudad Real
Incendio en Puertollano, Ciudad Real. Europa Press
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Un incendio declarado en la tarde de este lunes en el término municipal de Puertollano ha pasado a situación operativa de nivel 1 por corte de una línea de alta tensión y de la carretera CR-502.

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Detectado a las 15.40 horas

En las labores de extinción están participando 23 medios terrestres y ocho medios aéreos, según informa en X el plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).

Asimismo, el Infocam indica que se ha declarado en nivel 1 de operatividad para este incendio, porque ha provocado el corte de una línea de alta tensión que discurre por la zona, así como el corte de la carretera provincial CR-502.

El incendio ha sido detectado a las 15.40 horas, según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha. 

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