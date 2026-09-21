Un agresor sexual transgénero que violó a una niña en nueve ocasiones, condenado como hombre en Reino Unido a 20 años de prisión
James Groves, de 51 años, conocido como April, intentó ser juzgado como mujer tras ser acusado de violar a una menor vulnerable.
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James Groves, de 51 años, conocido como April, intentó ser juzgado como mujer tras ser acusado de violar a una menor vulnerable en nueve ocasiones tras manipularla emocionalmente durante años. No lo logró. Fue juzgado como hombre y nombrado James durante todo el juicio.
El pasado día 9 de septiembre fue declarado culpable y condenado a 20 años y seis meses de prisión por un tribunal de Bristol. A sus espaldas, nada menos que 18 delitos sexuales contra menores y un cargo de intento de obstrucción a la justicia.
Su víctima ha sido elogiada por el tribunal por su valentía, informa el Daily Mail. La joven denunció al hombre después de que este fuera arrestado por dirigirse de forma inapropiada con un menor. Ahí es cuando se armó de valor para contar su historia que ha permitido ahora una sentencia rotunda.
Su testimonio fue desgarrador. "Soy solo una sombra de lo que fui. No recuerdo fragmentos de mi infancia por lo que hizo Groves, y esto se debe al trauma que he sufrido. La gente me ha dicho que ya no soy la chica alegre y extrovertida que era antes. He perdido mi infancia. Jamás la recuperaré". Le queda ahora un largo camino de reconstrucción pero, al menos, su agresor, el hombre que le arruinó la vida, estará entre rejas. El jurado declaró por unanimidad culpable a Groves.
Durante el juicio quedó demostrado que las acciones de 'Groves' demuestran un patrón calculado de manipulación diseñado para ganarse la confianza.y ejercer control.