Claudia Barraso 21 SEP 2026 - 17:08h.

Los agentes sospechan que intentó huir a su país natal porque cogió su documentación rusa y dejó la española en la casa donde se produjo el crimen

El hombre asesinado por su hijastro con una mancuerna en Valencia medió en una discusión para protegerle horas antes de su muerte

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Danil R,. el joven de 23 años y de nacionalidad rusa, fue detenido el pasado viernes después de 10 días fugado al estar acusado de matar a su padrastro con una mancuerna en Valencia. Estaba en tratamiento psiquiátrico y será la evaluación forense la que determine si era consciente de lo que hacía o consecuencia de un brote psicótico.

Según ha adelantado el medio de ‘Las Provincias’, el joven fue trasladado a los juzgados de Valencia este lunes para que declarase por el asesinato de su padrastro, pero se ha acogido a su derecho a no declarar tanto ante los agentes como en las dependencias judiciales.

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Hasta que se celebre el juicio, permanecerá en prisión provisional comunicada y sin posibilidad de fianza. Por el momento, la causa permanece abierta por un delito de homicidio y podría ser acusado de un delito de asesinato de víctima especialmente vulnerable porque su padrastro, Antonio Gómez Hernández, padecía esclerosis y no tenía capacidad de defenderse.

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Antonio no pudo defenderse porque padecía esclerosis

La víctima tenía 50 años, era un militar jubilado y padecía una enfermedad que le impidió defenderse de las agresiones de Danil. Primero le asfixió y después comenzó a golpearle con una mancuerna de 25 kilos aproximadamente. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre, en el domicilio donde residían en el barrio de San Isidro.

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El mismo medio ha confirmado que Danil padecía brotes psicóticos desde hace unos años, además de otros episodios que reflejan en su historial médico. Un argumento que ya está siendo utilizado por la defensa para intentar defender su inimputabilidad o lograr una reducción de condena ante el jurado popular que podría valorar su caso.

Sin embargo, en la investigación que está llevando a cabo las autoridades, no se refleja estos brotes como posible causa del asesinato. Además, se sospecha que el acusado podría estar intentando escapar a su país natal tras haberse llevado la documentación rusa y dejar la española en la casa donde se cometió el crimen.