"Me hubiera consumido por dentro para siempre": las razones del exesposo de Lindsay Clancy para perdonar a su exmujer, acusada de matar a sus 3 hijos

El caso de Lindsay Clancy: una política pide que la "ejecuten en público" y la declaración del hermano del miembro del jurado que impidió el veredicto

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El testimonio entre lágrimas de Patrick, ex marido de Lindsay Clancy, en el programa '60 minutos' de la CBS es sobrecogedor. Entre los muchos momentos que dejan un nudo en la garganta se encuentra el instante en el que narra la muerte de su hijo Callan, de solo ocho meses, el que más resistió tras ser estrangulado por su propia madre. Nada menos que cuatro días luchó el pequeño por su vida tras ser trasladado al hospital en helicóptero. El relato es demoledor.

Patrick tenía la esperanza de que, después de ver morir a dos de sus hijos, Cora, de 5 años y Dawson, de 3, Callan sobreviviera. Pero al ver el rostro de la doctora en su último día se dio cuenta de que no iba a ser así. Él solo quería, al menos, tener a uno de sus hijos, para hablarles de sus hermanos y darle todo lo que necesitara en la vida. Lo único que podía hacer era acompañarle en su viaje. Y es lo que hizo. Cogerle y abrazarle para que pudiera abandonar este mundo en paz. Le dije: 'Lo siento mucho', y pude abrazarlo. Me acosté junto a él y murió en mis brazos".

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Ante este dolor, Patrick pensó que no llegaría a cumplir los 35 años, que no resistiría. Ha llegado a los 36. Combatió el dolor hablando con sus hijos todos los días. Pidiéndoles que le dieran fuerzas. Se mudó y encontró de nuevo el amor de la mano de su nueva esposa, Rachel Danis. Y la esperanza de una nueva vida surgió de nuevo. “Creo que todos los padres estarán de acuerdo en que cada uno tiene una relación diferente con sus hijos, pero todos son tus hijos, y estoy deseando contarles sobre sus hermanos y hermana”, comentó en la entrevista refiriéndose a Callan, Dawson y Cora.

Patrick, rehizo su vida en medio de la peor de las tragedias, algo que le ha hecho objeto de las críticas en redes y de teorías de la conspiración que le involucran en la muerte de sus hijos, aunque su exmujer, Lindsay Clancy, haya reconocido que fue ella quien les asesinó.

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Una de las razones de esta inquina por Patrick es haber visto a un hombre sin odio en el juicio contra su exmujer. Por mucho menos, otros seres humanos se habrían dejado llevar por él. Patrick no lo hizo. "Creo que fue su enfermedad mental la que provocó aquello. Por eso expresé esas palabras. Y cuando se trata del perdón, también sentí que, si no llegaba a ese punto, me consumiría por dentro para siempre", añadió.

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"Vi titulares que decían 'Madre asesina', 'Asesina de bebés', 'Monstruo', y ninguno de ellos era exacto"

"Vi titulares que decían, ya saben, 'Madre asesina', 'Asesina de bebés', 'Monstruo'. Y ninguno de ellos era exacto", afirmó en la entrevista de '60 minutos', al igual que hizo en el tribunal con su mujer delante. No se ensañó con ella, no la maldijo, no pidió para ella la culpabilidad. “Podía hacerme una idea de lo que era estar muy, muy ansioso o deprimido, pero no sabía cómo manejar una enfermedad posparto. Creo que la enfermedad mental tiene la capacidad de ser trágicamente engañosa”, dijo en la misma entrevista de “60 minitos” con el corresponsal de CBS Ross Douthat. “Creo que hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento, y asumo las consecuencias. Convivo con ello a diario, pero creo que hice lo mejor que pude”.

Porque parece difícil que Patrick olvide algún día lo que se encontró en su casa. Su mujer, sangrando tras tirarse por la ventana tras intentar suicidarse, y sus hijos en el suelo, muriéndose. Estrangulados a manos de su propia madre. Ante el tribunal, el hombre declarío que sufrió un ataque de pánico ese día, justo antes de que reprodujeran la llamada al 911, que heló la sangre a todos los que la escucharon. “Me llevaron a una habitación trasera y empecé a tener un ataque de pánico traumático y tremendo. El corazón me latía con fuerza y me subieron a una ambulancia. Me ofrecieron medicación, pero dije:"‘No la quiero porque quiero volver y quiero terminar con esto, para poder acabar con todo esto’”, declaró en la entrevista a la CBS.

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La nulidad del juicio deja el caso sin resolver. Los fiscales aún no han indicado si solicitarán un nuevo juicio. La próxima audiencia está programada para el 29 de septiembre en el Tribunal Superior de Plymouth, en Massachusetts. El dolor y la muerte ya han arrasado casi todo a su paso. Salvo el ejemplo de Patrick. Que logró en medio del terror, dejar el odio a un lado. Lindsay Clancy lo agradecerá, un alivio en una vida que seguro sea, un infierno en la tierra.