El servicio diplomático de la Unión Europea afirmó que el espionaje ruso es más sofisticado

Un comandante español de la OTAN pierde sus acreditaciones y regresa a España tras ser relacionado con una supuesta agente rusa

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Las aplicaciones guardan una huella digital de todos los que usan las redes sociales. Unos datos que el espionaje internacional recluta para la guerra híbrida. Y un ejemplo de ello es el que sucedió con la mujer que aparece en el vídeo y que nació en la Unión Soviética. Los agentes rusos sabían con la red de contactos que había conocido a un comandante español que trabajaba en la OTAN.

La sorpresa de esta mujer llegó tiempo después, cuando estaba en San Petersburgo. Según su versión, el pasado mes, durante un viaje a San Petersburgo para visitar a su padre enfermo, un hombre que se identificó como supuesto miembro de los servicios secretos rusos la interrogó sobre su relación con el militar español.

El comandante trabajaba en la sede de la OTAN en Reino Unido, al norte de Londres. Desde estas instalaciones se monitoriza, entre otras cuestiones, la actividad de submarinos rusos y de buques de guerra que operan en aguas británicas.

La relación entre el militar español y la mujer ha provocado ahora la retirada de sus acreditaciones y su regreso a España, en el marco de las sospechas sobre una posible conexión con el espionaje ruso.

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Así actúan los "agentes "desechados"

El servicio diplomático de la Unión Europea afirmó que el espionaje ruso es más sofisticado. Ahora, se usan las redes sociales para localizar y reclutar a las personas sin que ellas lo sepan.

El Kremlin los llaman "agentes desechados", en la mayoría de casos son personas que a cambio de dinero entregan un sobre, localizan lugares o fotografían sitios para ellos. En algunas circunstancias, la vulnerabilidad de estos agentes realizan actos de sabotaje.