Xavier Colás 19 ABR 2026 - 17:02h.

Shaun Walker afirma que los espías ilegales son los que siempre han trabajado en la primera división del espionaje

Fernando Rueda, máximo especialista español en espionaje: “El servicio secreto tiene más separaciones y divorcios que otras profesiones"

Compartir







Shaun Walker acaba de publicar en España su libro ‘Los ilegales’, donde habla de los espías ilegales de la Unión Soviética y sus herederos al servicio de Vladímir Putin. Walker cree que en el caso de Pablo González, quedan datos por descubrir: "Queda la pregunta de dónde está él en el escalafón".

"Las fuentes de inteligencia con las que he hablado y algunos de los documentos del caso a los que he tenido acceso apoyan la idea de que no era un periodista inocente que a veces colaboraba con los servicios secretos rusos. Era algo más parecido a un operativo de los servicios secretos rusos", señala el escritor.

"Elena Vavilova es un ejemplo de agente ilegal", señala el escritor

Los espías rusos operan con gran sigilo y cuando caen, lo hacen con gran estruendo. Pero son los ilegales rusos los que siempre han jugado en la primera división del espionaje. “Hay distintos tipos de espías. Elena Vavilova es un ejemplo de agente ilegal, pasó por ese programa de entrenamiento del KGB soviético, la seleccionaron en la universidad, pasó años aprendiendo francés, aprendiendo la historia de Canadá, preparándose para hacerse pasar por una canadiense", destaca Walker.

Ella estuvo durante 20 años desplegada como ilegal en Canadá y en Estados Unidos hasta sus hijos pensaron que era canadiense, tanto ella como su marido”, relata. Tanto Elena Vavilova como Pablo González se libraron de su condena gracias a un intercambio.