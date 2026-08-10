El Gobierno apoya la fábrica de SAIC en Ferrol pero puede establecer condiciones de seguridad nacional

Cuatro ministros comparecerán en periodo extraordinario en el Congreso este mes de agosto para informar de la crisis de Ceuta

Compartir







El Gobierno está "convencido" de que la instalación en Ferrol de la primera planta en Europa del fabricante chino de vehículos eléctricos SAIC Motor, cerca del arsenal militar, no será rechazada por razones de seguridad nacional, aunque advierte de que se pueden poner "condiciones" para garantizarla.

Así lo ha explicado el ministro de la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ante la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistema militares estadounidenses.

El ministro ha negado que pueda llegar a rechazarse esta inversión --que requiere la aprobación del Consejo de Ministros-- por motivos de seguridad y dice que se están analizando todas las "implicaciones" que conlleva y tomarán "las decisiones oportunas".

"Condiciones para hacerla viable"

En ese sentido señala que cualquier inversión de calado lleva aparejados este tipo de informes y "se pueden establecer una serie de condiciones para hacerla viable", aunque ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad".

"Estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación", ha indicado en declaraciones a los medios desde la sede del Ministerio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

López considera que es una inversión industrial "importante" para España y por tanto, "con toda normalidad" se analizan y se tienen en cuenta los elementos económicos, industriales, de creación de empleo y también de seguridad nacional.

Rueda ve "chocante" que Defensa cuestione la planta

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ve "difícil de entender" y "chocante" que Defensa cuestione la planta que el grupo automovilístico chino SAIC pretende instalar en Ferrol: "No creo que le hagan ningún favor al proyecto". "Es difícil de entender. Es un expediente que llevamos tramitando conjuntamente el Gobierno y la Xunta desde hace muchos meses, donde conocemos perfectamente su contenido y las diferentes circunstancias que inciden y ahora es sorprendente que un departamento del Gobierno central haga ahora estos pronunciamientos cuando en ningún momento se habló de falta de seguridad o riesgo militar", ha criticado Rueda.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según el presidente del Ejecutivo autonómico, la Xunta ha sido la primera en alabar la gestión conjunta realizada para que SAIC decidiese instalarse en Ferrol.

"En todo caso no le corresponde a la Xunta evaluar unos supuestos riesgos de seguridad nacional si es que los hay. A la Xunta le corresponde exigirle al Gobierno que sea capaz de compatibilizar la seguridad nacional con la oportunidad histórica que se le presenta a Galicia", ha subrayado, añadiendo que la Xunta "hizo su parte" junto con el Gobierno para traer esta inversión.

"Es un poco sorprende que en estos momentos el mayor riesgo para la seguridad nacional venga de una fábrica de coches que se quiere instalar en Ferrol. Resulta un poco chocante en mi opinión", ha sentenciado.

Preguntado sobre si estas informaciones podrían "manchar" el proyecto, Rueda ha dicho que estas noticias "no le gustan" y que considera que "no le hacen ningún favor" a la iniciativa, insistiendo en que el Gobierno tiene que ser capaz de compatibilizar la llegada de SAIC con la seguridad nacional, una vez se consiguió que la multinacional optase por Ferrol para instalar su planta, una zona que "necesita este tipo de oportunidades". "Otra cosa sería difícil de entender", ha remarcado.