Claudia Barraso 22 SEP 2026 - 16:52h.

El cadáver se encontraba atrapado en una zona de rocas de la orilla del río Limia

Encuentran el cadáver de una persona en el río Guadiana cerca del recinto ferial de Mérida: hallan objetos personales en la orilla

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Un portugués de 50 años ha sido encontrado muerto en el río Limia a su paso por el municipio de Ourense de Lobios. Las primeras hipótesis apuntan a que se habría precipitado desde el puente que se encuentra en el kilómetro 51,3 de la carretera OU-540.

Según ha confirmado el medio ‘La Voz de Galicia’, los agentes encontraron el cuerpo a las 23:50 y minutos antes, los servicios de emergencia habrían recibido un aviso de un vecino alertando de que había una persona aparentemente inconsciente en las rocas que estaban situadas en la orilla del río.

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El cuerpo se encontraba en un punto del río donde hay desnivel y es de difícil acceso. Además, el vecino indicó que creía que el hombre estaba con vida cuando fue encontrado en el río. Cuando recibieron la llamada, la Sala de Operaciones del 112 movilizó a los Servicios de Urgencias Sanitarias de Galicia, a los Grupos de Emergencias Supramunicipales de Lobios y Muíños y a la Guardia Civil.

Así fue el difícil rescate del cadáver

Los agentes que se acercaron hasta la zona indicada por el vecino que llamó a emergencias lograron llegar hasta el cuerpo y recuperarlo de la orilla del río con una maniobra que fue bastante compleja ya que tuvieron que bajar descolgándose, haciendo rápel desde el propio puente.

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Al llegar hasta el cuerpo se dieron cuenta de que el hombre no respondía y cuando comprobaron si estaba consciente, se dieron cuenta de que no tenía signos vitales. Para poder sacarlo de la zona en la que se encontraba fue necesario practicar la misma maniobra, pero de manera ascendente hasta trasladar el cuerpo a una superficie segura.

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Una vez en la superficie, los servicios de emergencia trasladaron el cuerpo al CHUO (Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, donde practicarán la autopsia al cadáver para determinar con exactitud la identidad del fallecido y la causa de la muerte.