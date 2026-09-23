Alberto Rosa 23 SEP 2026 - 19:11h.

Varios informes de Urgencias anteriores al asesinato de su padrastro reflejan el estado de salud mental del detenido

Las llamadas de auxilio al 112 del hombre presuntamente asesinado por su hijastro con una mancuerna en Valencia: "Están investigando"

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Danil R., conocido como el parricida de la mancuerna, fue detenido el pasado viernes después de 10 días fugado tras matar a su padrastro con una mancuerna en Valencia. El joven de 23 años estaba en tratamiento psiquiátrico y la evaluación forense deberá determinar ahora si era consciente de lo que hacía o era consecuencia de un brote psicótico.

Tal y como informa ‘Las Provincias’, el joven de nacionalidad rusa no estaba diagnosticado ni bajo medicación psiquiátrica, pero constan varios informes de Urgencias en los que se desprende una salud mental inestable.

“Escucho voces, me dicen cosas, y ojos que me miran”, manifestó a los facultativos a finales del pasado mes de marzo en uno de esos traslados al hospital. Danil, que en ese momento tenía 22 años, indicó que dos hombres le habían intentado bajar los pantalones tras pedirle un cigarro, y que tras agredirlo lo tiraron a una acequia.

Varios incidentes antes del crimen

El joven se disponía a poner una denuncia por estos hechos cuando sufrió un ataque de pánico, por el que fue derivado en ambulancia al Hospital General de Valencia. El detenido se fugó la misma mañana del crimen antes de poder ser valorado por la unidad de Psiquiatría. La madrugada antes del suceso había protagonizado otro incidente en el que estaba agresivo con su padrastro, después de que este tratara de calmarlo al escuchar que estaba dando gritos en el parque y hablando solo mirando hacia la pared.

Los sanitarios tuvieron que sedarlo, pero, en cuanto los efectos remitieron, huyó del centro. Las cámaras lo captaron saliendo a las 09:00 horas de la mañana. El joven había protagonizado además otros cuatro incidentes, uno de ellos en agosto de 2025, que también requirió de intervención en Psiquiatría.

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Danil R., se negó a declarar el pasado lunes ante el juez. Hasta que se celebre el juicio, permanecerá en prisión provisional comunicada y sin posibilidad de fianza. Por el momento, la causa permanece abierta por un delito de homicidio y podría ser acusado de un delito de asesinato de víctima especialmente vulnerable porque su padrastro, Antonio Gómez Hernández, padecía esclerosis y no tenía capacidad de defenderse.