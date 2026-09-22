La madre de Nacho, en un comunicado: "Siempre supe que no estaba vinculado a nada delictivo"

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"No sé por qué me han disparado. Yo no he hecho nada". Fueron las palabras de Nacho, de 20 años, a las puertas del Día donde tuvo fuerzas para llegar tras ser disparado en la espalda y la pierna a quemarropa por tres hombres mientras estaba sentado en un banco en una plaza de Barcenillas, en Málaga. Según algunos testigos, los atacantes se deshicieron de la pistola durante la huida.

Sanitarios del servicio de emergencias acudieron hasta las puertas del supermercado para prestar las primera asistencia a la víctima. Tras lograr estabilizarlo 'in situ', el joven de 20 años fue evacuado de urgencia al Hospital Regional de Málaga. Ingresó en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció luchando por su vida durante horas. Finalmente, no pudo superar las graves heridas sufridas.

Los presuntos asesinos, detenidos en 24 horas

La investigación fue asumida inicialmente por especialistas de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) y del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Comisaría Provincial de Málaga. La operación para arrestar a los tres implicados se ejecutó en tiempo récord y en tres fases distintas a lo largo de la jornada del viernes.

Las patrullas desplegadas por Barcenillas lograron interceptar y detener a uno de los sospechosos en el barrio de Capuchinos, los investigadores especializados en el tráfico de drogas consiguieron ubicar una vivienda en Málaga capital donde se encontraba el otro sospechoso, mientras que el tercero en Fuengirola, tras cambiar su aspecto y ropa para no ser encontrado.

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Desde el primer momento, los investigadores contemplaron el caso como un ajuste de cuentas por la forma de actuar de los sospechosos, todas las indagaciones apuntan en este momento a que no es así en lo relativo a la víctima. El entorno de Nacho siempre dejó claro que él era ajeno a cualquier red delictiva.

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Las pesquisas apuntan a que los tres arrestados, de nacionalidad sueca, tendrían relación con el crimen organizado y temían que Nacho fuera un sicario enviado para matarlos. Decidieron anticiparse ellos y acabar con su vida.

La madre de Nacho satisfecha porque se ha limpiado el nombre de su hijo

"Mi hijo Nacho era un chico bueno, trabajador y muy querido por sus amigas y amigos. Siempre supe que no estaba vinculado a nada delictivo. Todo lo contrario, amaba a su madre y a sus amigos. Era un gran amante de los animales", ha reaccionado la madre de Nacho en un comunicado tras saber que la Policía descartaba que su asesinato fuera consecuencia de un ajuste de cuentas y lo calificara como un error de una banda que pensó que era un sicario.

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La madre ha dejado claro a quién considera culpable de la muerte de su hijo. "Es víctima de la extrema violencia instaurada en la sociedad, y últimamente, en Málaga. Pido a las autoridades que se aumenten los efectivos para acabar con esta lacra".

No obstante, la mujer ha mostrado su "más sincero agradecimiento a la policía, a los sanitarios y a los vecinos que le auxiliaron".

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha indicado que este terrible muestra "la facilidad con la que el narcotráfico se mueve en toda la costa andaluza, y es necesario que el Gobierno se tome en serio las 600 lanchas de narcotraficantes, que traen todo tipo de productos, que luego entran en el mercado en general".

Este lunes, un juzgado decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Todos ellos se habían acogido a su derecho constitucional a no prestar declaración. Están investigados por un presunto delito de homicidio. La causa la investigará la plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga.