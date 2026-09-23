Los dos detenidos, un hombre de 43 años y una mujer de 32, tenían relación de parentesco con la menor

Detenidos dos jóvenes de 20 y 21 años en Vitoria por una presunta agresión sexual a dos mujeres

Compartir







Un hombre, de 43 años y a una mujer, de 32 años han sido detenidos en Hernani (Gipuzkoa) por el presunto delito de prostitución de una menor con la que tienen una relación de parentesco y tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión provisional de las dos personas arrestadas, según ha informado la Ertzaintza.

El Departamento vasco de Seguridad ha indicado que el inicio de las investigaciones fue en el mes de agosto cuando la Ertzaintza tuvo conocimiento de una presunta agresión sexual sufrida por una menor, en la localidad de Lasarte-Oria. En aquel momento, agentes de la comisaría de Hernani procedieron a la detención de una un hombre de 57 años por estos hechos.

PUEDE INTERESARTE Detienen a tres supervivientes de una patera por violar a una compañera en plena travesía a Lanzarote

La investigación de aquel delito, sin embargo, destapó una nueva línea de trabajo sobre cómo había llegado la menor a ser víctima, y se descubrieron indicios de que pudiera haberse tratado de un encuentro sexual a cambio de una transacción económica. Las autoridades no han revelado cómo llegaron a ser conocedoras de lo que estaba sucediendo con la joven, pero sí confirman que, investigando esa agresión, llegaron hasta el caso de los dos detenidos.

Se acordaron pagos a cambio de encuentros sexuales

Los investigadores averiguaron que, posiblemente, no era la primera vez que ocurría con dicha menor y que se habían acordado pagos de dinero a cambio de encuentros sexuales, organizados por dos familiares de la menor, quienes facilitaban los contactos y uno de ellos era quien trasladaba a la joven en su vehículo.

PUEDE INTERESARTE Detenido un migrante de El Trampolín por agredir sexualmente a una menor de 17 años que entró a Ceuta en julio

Esta semana, agentes de la Ertzaintza han detenido en San Sebastián y en Oiartzun a estas dos personas investigadas, un hombre de 43 años, y una mujer de 32 años, por un presunto delito de prostitución de una menor. Tras su puesta a disposición judicial, el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos.