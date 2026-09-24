Los Mossos d´Esquadra han hallado el cuerpo del hombre en su vivienda de Cabrera d’Anoia, en Barcelona

La madre y la hija habrían convivido con el cadáver que solo habría sido hallado parcialmente en la vivienda

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BarcelonaUna madre y su hija han estado conviviendo durante dos años con el cadáver de un familiar en la localidad barcelonesa de Cabrera d'Anoia. Los Mossos d´Esquadra han hallado el cuerpo del hombre en su vivienda de Cabrera d’Anoia, en Barcelona, este pasado miércoles 23 de septiembre.

Según se ha podido conocer, las mujeres, que llevaban sin salir de casa desde la pandemia, habrían estado conviviendo con el cadáver de este hombre que ahora tendría 75 años desde hace dos años.

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El cadáver fue hallado parcialmente debajo de una manta

Como informa Sara Pérez, reportera de 'Informativos Telecinco', los restos fueron hallados por los Mossos debajo de una manta en una de las habitaciones principales de la casa situada en el municipio de Cabrera d'Anoia.

Todo apunta a que los restos hallados en el interior de la vivienda pertenecerían al propietario, un hombre de unos 75 años que trabajaba como médico y que tenía una consulta en Barcelona.

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Las sospechas comenzaron entre vecinos y Ayuntamiento al darse cuenta que el coche del fallecido no se movía desde hace años, que se acumulaba basura desde el exterior y que no había consumo de agua.

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Al parecer, las primeras hipótesis "apuntan a que el hombre podría haber fallecido al final de la pandemia y que todos estos años, mujer e hija habrían convivido con el cadáver que solo habría sido hallado parcialmente", informa la reportera de 'Informativos Telecinco'.

Ahora, los Mossos d'Esquadra están a cargo de la investigación para conocer si hubo algún delito o fue una muerte natural.