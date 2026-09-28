El hombre ha sido condenado a ocho años de cárcel y la joven ha desarrollado un cuadro de estrés postraumático.

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La secuencia de los hechos es aterradora y el protagonista ya ha sido condenado a ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual, una orden de alejamiento de la víctima que estará en vigor durante 15 años y una indemnización de 26.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar el Jueves Santo de 2024, cuando la víctima estaba con su hija de 3 años en el domicilio familiar. Aprovechando que toda la familia estaba de procesión, el hombre planeó su agresión sexual contra la sobrina de la que era su compañera sentimental en la vivienda del municipio de Totana en la que residían todos juntos. Para él, que ha reconocido los hechos ante el juez, era el momento perfecto.

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Logró violarla dos veces tras ser acuchillado en la pierna

Se armó con dos cuchillos para atemorizar a su víctima -uno de cocina largo con mango color café y otro cuchillo más corto, con mango rojo y hoja de sierra- pero esta intentó huir con su hija de tres años. Al no lograrlo el hombre la amenazó con matarla: "Te mato, perra", le dijo, mientras le rompía su mono de color negro y el sujetador que llevaba puesto, según La Opinión de Murcia.

Ella intentó defenderse, logró quitarle uno de los cuchillos y se lo hundió en la pierna. El hombre, desatado, logró consumar una primera agresión y tras amenazar a la joven con degollarla, la violó una segunda en el baño. Pero la mujer logró finalmente contactar con su padrastro que se presentó en la casa junto con el resto de su familia.

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Nada más ver a su familia en la casa la joven cogió a su hija, salió corriendo descalza y, con sus familiares, acudieron a comisaría. El violador fue detenido y, desde entonces, está privado de libertad. Ahora, tras reconocer los hechos, se enfrenta a ocho años de cárcel. La mujer ha desarrollado tras los hechos un cuadro clínico compatible con trastorno de estrés postraumático.