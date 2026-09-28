Los sanitarios que acudieron al lugar de los hechos solo pudieron confirmar el fallecimiento

Muere un trabajador tras precipitarse desde la cubierta de un edificio a doce metros de altura en Móstoles

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Un hombre de unos 49 años ha fallecido este lunes al colisionar el vehículo que conducía contra un muro después de haber perdido el control de este por un choque frontal con un camión hormigonera en la avenida de Ajalvir, en Alcalá de Henares.

El fallecido circulaba por las afueras de la ciudad cuando ha sufrido un impacto frontal con una hormigonera y, tras perder el control del turismo, ha impactado contra una pared y ha entrado en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios del Summa 112 se han desplazado al lugar de los hechos, pero a su llegada al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento, han informado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. La Policía Nacional y la Policía Local de Alcalá de Henares investigan lo sucedido.