Buscan a un conductor kamikaze que se fugó al cruzar la frontera desde Marruecos a Ceuta

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Efectivos de la Guardia Civil están buscando desde la mañana de este lunes en Ceuta al conductor de un vehículo que entró de madrugada desde Marruecos por el paso fronterizo de El Tarajal, según confirmaron fuentes del Instituto Armado.

El hombre superó a gran velocidad la frontera española, recorriendo más de un kilómetro hasta abandonar su vehículo después de un accidente en la avenida Reyes Católicos, que linda con la carretera que desemboca en la frontera que separa España de Marruecos.

Los agentes de la Guardia Civil, al percatarse del abandono del vehículo, procedieron a inspeccionar el mismo en busca de drogas o algún inmigrante irregular. No es algo frecuente, pero en la zona ya se han producido algunos episodios en este sentido. El más sangriento de todos ocurrió en 2018, cuando varios inmigrantes fueron abandonados en el mismo lugar tras un hecho de similares características.

Abandonó el coche con el que cruzó la frontera desde Marruecos

Sin embargo, en esta ocasión no se ha encontrado droga ni ningún inmigrante. La búsqueda del sujeto continúa, de momento, sin resultados. El conductor fugado abandonó el coche a la altura de la avenida de los Reyes Católicos y se piensa que pudo recorrer desde el Tarajal hasta esta parte, tiempo exacto en deshacerse de lo que llevaba o abandonar lo que no quería que se encontrasen las autoridades, según confirma ‘El Faro de Ceuta’.

Los agentes todavía no han podido dar con el conductor fugado, que escapó tras abandonar el coche. Además, el mismo medio ha confirmado que no se encontró nada en el vehículo que habían abandonado. Aún así, se encuentra en las dependencias de la Guardia Civil y será objeto de análisis por las unidades especializadas en la evaluación de riesgos.