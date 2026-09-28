La última imagen que hay de la joven la sutúa en el metro de París, sola.

Buscan a Elena, una menor de 13 años desaparecida en Barcelona: los Mossos advierten que podría estar desorientada

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Crece la inquietud en la familia tras la desaparición de Pauline Gayvallet, de solo 15 años, de la que no se tiene rastro desde el jueves 24 de septiembre tras salir de su domicilio en Sérézin-du-Rhône (Francia) con rumbo a su instituto.

Cámaras de videovigilancia la localizaron la misma noche de su desaparición, sola, en el metro de París, tras vijar en un tren de alta velocidad (TGV). Es la primera vez que Pauline abandona de esta forma su hogar. La gendarmería del Ródano solicita la colaboración de testigos para encontrarla. Se cree que la menor viaja con poco dinero y sin su teléfono móvil habitual, aunque podría haber conseguido otro terminal.

La joven llevaba en el momento de su desaparición una chaqueta de chándal gris, vaqueros azules de campana y un pendiente negro en la oreja izquierda. Es de complexión delgada, 1,63 metros de estatura, ojos y cabello de color castaño.