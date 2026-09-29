El hombre se despeñó en una zona con zarzales de Haza Grande y ha sido evacuado a un centro hospitalario

Localizan con vida a Elena, la menor de 13 años desaparecida desde el pasado domingo en Barcelona

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La búsqueda de Modesto López, el vecino desaparecido en el Albaicín, ha acabado con un final feliz. Ha sido encontrado con vida en un barranco de Haza Grande pasadas las cuatro de la tarde. El anciano, de 92 añs, se despeñó en una zona con zarzales. Ya ha sido evacuado a un centro hospitalario, ha adelantado el diario Ideal de Granada.

Decenas de voluntarios de asociaciones de vecinos, familiares, bomberos y agentes de la Policía Nacional y la Policía Local se habían unido para buscar a pie, con drones y unidades caninas y de subsuelo a Modesto, de 92 años, que permanecía desaparecido desde el pasado viernes en Granada.

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Fuentes de la Policía Nacional, que coordina el dispositivo especial de búsqueda, organizadon desde las 9:30 horas un dispositivo de búsqueda para localizar al hombre de 92 años, una persona vulnerable que necesita medicación.

En las diferentes rutas participan familiares del desaparecido y asociaciones de vecinos, voluntarios de Protección Civil y agentes especializados que contaban con drones, unidades caninas y personal de subsuelo.

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El objetivo era peinar la zona de San Miguel Alto, área del Albaicín en la que se había perdido la pista a Modesto, una persona mayor conocida como Pepe a quien nadie ha visto desde que salió a pasear el pasado viernes.

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Las tareas se han coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) sin que de momento haya avances en la búsqueda del desaparecido, un hombre de 1,68 metros de altura y complexión ancha, de ojos marrones y con el pelo canoso y algo calvo.