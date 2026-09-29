Yaw Boahene, de 47 años, intentaba salir del metro cuando su bolsa quedó atrapada y el tren comenzó a arrastrarlo

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Un hombre de 47 años ha muerto en Nueva York después de que el tren del metro en el que viajaba lo arrastrara varios metros al quedar atrapada su bolsa de la compra en las puertas del vagón. El suceso ocurrió este lunes 28 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas, en una estación de Brooklyn, cuando la víctima se disponía a salir del convoy.

El fallecido ha sido identificado como Yaw Boahene, vecino de Brooklyn. Según ha informado la Policía de Nueva York y recoge 'The New York Times', el hombre estaba bajando de un tren de la línea A cuando las puertas se cerraron y atraparon la bolsa que llevaba consigo. El convoy comenzó entonces a avanzar y lo arrastró hasta las inmediaciones de las vías.

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Los servicios de emergencia recibieron un aviso a través del 911 y los agentes que se desplazaron hasta el lugar encontraron a Boahene inconsciente junto a las vías. Los paramédicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida y certificaron su muerte en el lugar. La Policía de Nueva York mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Otros accidentes similares en el metro de Nueva York

Aunque este tipo de accidentes son poco habituales, existen precedentes en el metro de Nueva York, subrayan los medios locales. Uno de los más recientes ocurrió en octubre de 2022, cuando Joseph Ancona, de 20 años, murió en la estación de Columbus Circle después de que, según las primeras informaciones, su bolso quedara atrapado en la puerta de un tren. El joven fue arrastrado por el andén hasta caer a las vías.

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También en junio de 2022, Marcus Bryant, de 37 años, murió después de quedar atrapado entre un tren de la línea Q y el andén en Brooklyn y caer posteriormente a las vías. En un primer momento se informó de que su ropa había quedado enganchada en las puertas del convoy, aunque responsables del metro desmintieron después esa versión.

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Otro caso se remonta a 2019, cuando Vicente Alatorre, de 39 años, murió tras ser arrastrado por un tren hasta el interior de un túnel en la estación Grand Central. Inicialmente se barajó que su ropa o una bolsa se hubieran quedado atrapadas en las puertas, pero las autoridades negaron posteriormente que esa hubiera sido la causa del accidente.