El agente que abatió de un disparo a un hombre en Hondarribia ha declarado en comisaría que quiso salvar la vida de su compañera

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HondarribiaEl agente de la Policía Local que abatió el pasado lunes de un disparo a un hombre en Hondarribia (Guipúzcoa) después de que este intentara agredir con un arma blanca a una ertzaina, ha declarado en comisaría que quiso salvar la vida de su compañera.

El secretario general de Euspel, Julio González, ha revelado que este fue el testimonio que ofreció en comisaría este pasado martes el guardia municipal que abrió fuego contra Babacar Welle, senegalés de 46 años. El policía local aseguró que "vio peligro de muerte" para la ertzaina, por lo que "tuvo que hacer uso del arma de fuego".

Problemas psiquiátricos muy agudos y protagonizó multitud de actuaciones con riesgo para la ciudadanía

En declaraciones a Europa Press, González ha apuntado que Euspel, que da cobertura jurídica a este agente, le acompañará "tanto a nivel sindical como emocionalmente, porque ha salvado la vida a una compañera", aunque cree que ha sido "una lástima" que, para ello, haya fallecido una persona.

"Coincidimos en lo que ha dicho el alcalde de Hondarribia, que han fallado las instituciones. Si esta persona tenía problemas psiquiátricos muy agudos y un montón de actuaciones con riesgo para la ciudadanía, alguien tenía que haber tomado la decisión de mantenerlo aislado por su seguridad y la del resto de ciudadanos", ha apuntado.

A su juicio, es responsabilidad del Ayuntamiento guipuzcoano "la falta de formación continua" y la dotación de "más medios de protección y medios intermedios entre el bastón y el arma de fuego". "Eso no lo tenemos ni la Policía Local ni la Ertzaintza", ha subrayado.

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ErNE exige la dimisión del alcalde de Hondarribia y dice que no puede "limitarse a lamentar" una situación "evitable"

Por su parte, el sindicato de policía ErNE ha exigido la dimisión del alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, al considerar que quien ostenta la máxima responsabilidad política del Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana "no puede limitarse a lamentar una situación que él mismo reconoce que las instituciones percibían como evitable".

En un comunicado, ErNE se ha referido de este modo a las recientes declaraciones de Enparan en las que reconocía que el Ayuntamiento de Hondarribia y las redes de protección institucional "tenían la impresión de encontrarse ante una situación evitable". A su juicio, ello exige "más que una reflexión posterior".

La organización sindical recuerda que el alcalde hondarribiarra ha reclamado "una investigación imparcial" que, en su opinión, "debe extenderse a la inacción también de los mecanismos del Consistorio que dirige".

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ErNE ha resaltado que se trata de unos "hechos dramáticos que han terminado con una persona fallecida" y que han colocado a los policías intervinientes "en una situación extremadamente difícil, teniendo que afrontar las consecuencias de una problemática que requería previamente una respuesta asistencial e institucional adecuada". Además, ha criticado que los citados agentes "públicamente no han recibido respaldo alguno por parte del primer edil".

"El propio alcalde reconoce que su Ayuntamiento formaba parte de esa red institucional que debía velar por esta persona", ha afirmado, al tiempo que ha considerado que, por ello, "además de la investigación imparcial que reclama, deben asumirse responsabilidades políticas".

Así, ErNE exige la dimisión del alcalde de Hondarribia al considerar que "quien ostenta la máxima responsabilidad política del Ayuntamiento no puede limitarse a lamentar después una situación que él mismo reconoce que las instituciones percibían como evitable". "No basta con pedir explicaciones. Según sus propias palabras, ellos sí podían haberse anticipado a estos hechos. Hay que asumir responsabilidades", ha concluido.