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Detienen a un padre cuyo hijo entró con un arma en la mochila en una guardería de Michigan

Un padre detenido tras llevar su hijo un arma a una guardería de Michigan.jpg
Detienen a un padre cuyo hijo entró con un arma en una guardería de Michigan. CNN
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Un padre ha sido arrestado después de que su hijo pequeño entrara con un arma cargada dentro de una guardería en Michigan, según informaron las autoridades. El pequeño llevaba en su mochila una funda que tenía en su interior un arma de fuego.

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Fue un profesor el que se percató del arma y tomó "medidas inmediatas", según declaró el jefe de policía de Canton, Joseph Bialy, a ABC. El arma fue confiscada sin que, afortunadamente, se registraran heridos.

La Fiscalía del Condado de Wayne informó a ABC News que se espera que el padre comparezca ante el juez el jueves. "El mensaje es que, por muy ocupadas que estén nuestras vidas, tenemos una gran responsabilidad si decidimos poseer un arma de fuego".

Según Everytown For Gun Safety, las armas de fuego son la principal causa de muerte infantil en Estados Unidos.

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