La Policía ha interrogado a la mujer del arquitecto y le ha preguntado por qué no llamó a Emergencias cuando Joanpere cayó fulminado dos días después de la cena

El sobrino de Josep Juanpere, quien encontró al arquitecto fallecido junto a su novia en Baqueira, permanece en coma inducido en Barcelona

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Este viernes se han conocido novedades con respecto al caso de la muerte del arquitecto Josep Juanpere, íntimo amigo de Isak Andic. Su mujer, Belén López Granados, fue detenida y acusada de homicidio contra Juanpere, y hoy ha quedado en libertad tras pagar 80.000 euros de fianza.

Juanpere y Andic tenían en común, además de su amistad, que ambos eran empresarios catalanes, ricos y famosos. Los dos murieron en diciembre, en extrañas circunstancias y con unos años de diferencia. El caso ha dado un vuelco nueve meses después con la detención de Belén López.

La Policía ha vuelto a preguntarle hoy que pasó en la Nochebuena de las Navidades pasadas cuando, tras cenar Josep, tuvo que acudir al hospital con vómitos y fuertes dolores. Y, sobre todo por qué no llamó a Emergencias cuando dos días después el arquitecto cayó fulminado en el salón de su residencia en Baqueira.

La relación con Isak Andic

El sobrino de Josep, al no tener noticias de ellos, se presentó en la casa y encontró a Belén junto al cadáver haciendo gestos extraños, ejercicios de yoga. Ella sostuvo que intentaba resucitarlo. Para complicar aún más las cosas, ese sobrino, un testigo clave, ha estado en coma por una dolencia pulmonar y ha despertado hoy al tiempo que Belén ha quedado en libertad.

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Continúa grave pero su declaración es vital para reconstruir las últimas horas de vida de su tío Josep Joanpere. Ironías del destino, su muerte y la de su amigo Isak Andik vuelven a ser investigadas bajo la sospecha del crimen familiar.