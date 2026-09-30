La jueza ha tomado la decisión por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y de daños

Una pareja en estado grave después de que el hombre apuñalara supuestamente a la mujer en Granada

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La jueza de Pamplona encargada ha decretado este miércoles prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor del apuñalamiento ocurrido el lunes en la antigua Ikastola Jaso del barrio de Etxabakoitz, en la capital navarra.

La jueza ha tomado la decisión por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y de daños, quedando a disposición de la Plaza núm. 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona. Un operativo policial de la Policía Foral y la Policía Municipal de Villava, así como de rescate, por parte de Bomberos, detuvo en la madrugada del lunes al martes al presunto agresor.

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Según informó la Policía Foral el martes, el sospechoso, de 26 años, fue arrestado tras arrojarse al río Arga en un intento de huir. Los hechos principales se desencadenaron minutos antes de las 10:00 horas del lunes pasado, cuando se produjo una pelea con armas blancas en el recinto del antiguo centro educativo.

Huyó y se lanzó a las aguas del río Arga

Al lugar se desplazaron dotaciones de los Grupos Operativos de Intervención (GOI) y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral, que lograron "restablecer la normalidad en la zona de manera rápida".

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Como resultado de la trifulca, un varón resultó herido con una lesión por arma blanca en el pecho y tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra. Tras varias horas de búsqueda, el presunto agresor fue localizado por la Policía Municipal de Villava, en inmediaciones de la Trinidad de Arre.

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Al verse descubierto, emprendió la huida y se lanzó intencionadamente a las aguas del río Arga. "Las dificultades de visibilidad obligaron a movilizar de urgencia a los efectivos de Bomberos. Tras un dispositivo de rastreo que se prolongó durante unas tres horas, el fugitivo fue localizado agazapado y oculto entre las zarzas de la orilla. Finalmente, hacia las 2:30 horas de la madrugada, fue rescatado del agua y detenido", indicó la Policía Foral.