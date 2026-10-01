Prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven que apuñaló a un compañero de clase en Pamplona

Un menor de edad, herido por arma blanca a la entrada de un centro escolar en Pamplona

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La jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven que apuñaló a un compañero de clase en el Centro Integrado María Ana Sanz de Pamplona como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Así consta en el auto en el que se indica que, a la vista del atestado presentado por la Policía Municipal, el día 29 de septiembre sobre las 8:10 horas el detenido, mayor de edad, acudió al centro provisto de una navaja que había comprado dos días antes y con ánimo de causar la muerte de su compañero de clase de 16 años, lo apuñaló dos veces en el abdomen, causándole diversas lesiones.

El cuerpo policial indicó a EFE que el suceso ha tenido lugar a las 8:15 horas en el centro escolar, en el momento de entrada a las aulas. El autor salió huyendo tras apuñalar al menor. Al lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Municipal de Pamplona que han localizado y detenido al presunto agresor.

El herido se encuentra estable

Por su parte, la víctima fue trasladada al hospital en ambulancia, después de haber sido atendida por un enfermero profesor del centro, informa el 'Diario de Navarra'. La Policía señaló que estaba estable y que sus heridas no son graves. El presunto agresor de 20 años fue detenido en las cercanías del centro escolar. Además, identificado en sede policial y está pendiente de verificación.

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La juez que se hizo cargo de los hechos ha decretado prisión provisional para el chico de 20 años que, aunque se desconocen las causas, apuñaló a su compañero de clase a la entrada de un centro escolar en Pamplona. El herido se encuentra estable y fuera de peligro.