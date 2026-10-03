Redacción Galicia Europa Press 03 OCT 2026 - 15:55h.

El hallazgo de los cuerpos sin vida se produjo a las 9 horas en una finca de la parroquia de Agustín en Lugo

La principal hipótesis de los agentes es que el hombre hubiese matado a su hermana y después se hubiese suicidado

Compartir







LugoUna mujer con discapacidad tanto física como intelectual fue encontrada muerta en una vivienda en la que también se halló fallecido a su hermano en una aldea del municipio de Castroverde (Lugo).

Según han confirmado desde la Guardia Civil a Europa Press, el hallazgo de ambos familiares sin vida se produjo concretamente a las 9 horas de este 3 de octubre, tras recibirse un aviso del 112 de Galicia.

PUEDE INTERESARTE El crimen de Elia Cobián en Galapagar: la Guardia Civil busca testigos y reconstruye la huida de los sospechosos que la mataron a golpes

Los agentes se movilizaron hasta la parroquia de Agustín para localizar en una finca a las dos víctimas, ella con signos de violencia, tal y como han especificado acerca del caso que investigan.

Posible fratricidio como principal hipótesis

Aunque todavía tratan de esclarecer qué ocurrió, las causas de los fallecimientos y el contexto que rodeaba a los hermanos, otras fuentes consultadas y próximas al suceso han dado una principal hipótesis.

Descartando que hayan estado implicadas terceras personas, la teoría con la que trabajan los investigadores ahora es un posible fratricidio. Es decir, que el hombre acabase con la vida de su hermana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras ello, se habría suicidado arrojándose a la fosa séptica o pozo donde fue hallado su cadáver, en el fondo. El cuerpo de la mujer estaba en una cama en una de las habitaciones de la vivienda.

No obstante, no descartan otras hipótesis, mientras esperan los resultados de las autopsias que se practiquen a los dos fallecidos y que ayudarán a saber de qué murieron.